Sinner e il paragone con Djokovic: la risposta è virale! Sul forfait di Alcaraz...

“Il pubblico qui è sempre stato speciale per me, fin dalla mia prima volta a Pechino. Tornare e vincere di nuovo rende questo posto molto particolare. Ho voluto scrivere ‘thank you’ sulla telecamera proprio per ringraziare i tifosi, che mi hanno sostenuto dal primo giorno”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria in finale a Pechino contro Tien . “Pluricampione a Pechino come Djokovic e Nadal? È bello avere il mio nome accanto al loro, ma ognuno costruisce la propria carriera in modo diverso. Per me questo torneo resterà sempre speciale: vincere al debutto qualche anno fa è stato un punto di svolta nella mia carriera, e oggi mi sento molto a mio agio nel giocare qui” ha aggiunto il numero due della classifica mondiale .

Le parole di Sinner su calendario e stagione

“Ritiro di Alcaraz a Tokyo? Capita di dover saltare dei tornei, io stesso l’ho fatto in passato. È difficile. Penso che anche l'anno scorso abbiamo gestito molto bene la stagione. Sono riuscito a giocare incredibilmente bene a fine stagione perché ho preso alcune decisioni all'inizio e non ho giocato in un paio di tornei. Non sto dicendo che sia stata la decisione giusta o sbagliata. Non si sa mai. Quello che sto cercando di fare è capire. Quando hai 23 o 24 anni, è molto difficile comprendere appieno il tuo corpo e la tua mente e sapere cosa è meglio per te, perché sei ancora giovane. Ecco perché è importante circondarsi delle persone migliori possibili, che a volte possono guidarti un po'. Quest'anno è stato un po' diverso. Non è stato facile. Ma allo stesso tempo, ho usato questo tempo per lavorare su alcune cose. Ci siamo allenati molto duramente. Sento che fisicamente sto migliorando leggermente ogni volta”.