Sinner e il paragone con Djokovic: la risposta è virale! Sul forfait di Alcaraz...

“Il pubblico qui è sempre stato speciale per me, fin dalla mia prima volta a Pechino. Tornare e vincere di nuovo rende questo posto molto particolare. Ho voluto scrivere ‘thank you’ sulla telecamera proprio per ringraziare i tifosi, che mi hanno sostenuto dal primo giorno”. Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria in finale a Pechino contro Tien. “Pluricampione a Pechino come Djokovic e Nadal? È bello avere il mio nome accanto al loro, ma ognuno costruisce la propria carriera in modo diverso. Per me questo torneo resterà sempre speciale: vincere al debutto qualche anno fa è stato un punto di svolta nella mia carriera, e oggi mi sento molto a mio agio nel giocare qui” ha aggiunto il numero due della classifica mondiale.
Le parole di Sinner su calendario e stagione
“Ritiro di Alcaraz a Tokyo? Capita di dover saltare dei tornei, io stesso l’ho fatto in passato. È difficile. Penso che anche l'anno scorso abbiamo gestito molto bene la stagione. Sono riuscito a giocare incredibilmente bene a fine stagione perché ho preso alcune decisioni all'inizio e non ho giocato in un paio di tornei. Non sto dicendo che sia stata la decisione giusta o sbagliata. Non si sa mai. Quello che sto cercando di fare è capire. Quando hai 23 o 24 anni, è molto difficile comprendere appieno il tuo corpo e la tua mente e sapere cosa è meglio per te, perché sei ancora giovane. Ecco perché è importante circondarsi delle persone migliori possibili, che a volte possono guidarti un po'. Quest'anno è stato un po' diverso. Non è stato facile. Ma allo stesso tempo, ho usato questo tempo per lavorare su alcune cose. Ci siamo allenati molto duramente. Sento che fisicamente sto migliorando leggermente ogni volta”.
Il paragone con Djokovic, Nadal e Federer
"Dico sempre che paragonarmi a Novak è come paragonarmi a qualcuno di un altro campionato, con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera. Sono solo un normale ragazzo di 24 anni che cerca di giocare il miglior tennis possibile. So di aver vinto alcuni titoli importanti nella mia giovane carriera, ma vedremo per quanto tempo riuscirò a continuare così. Quello che Novak, Rafa e Roger hanno fatto per oltre 15 anni è incredibile. Novak è ancora qui e gioca ancora un tennis incredibile. Quindi vedremo. Ma non mi paragono a loro. Sono qui per giocare. Sono qui per divertirmi. Sono anche felice di poter dire di aver vinto due volte qui. Se rimane a due? Se è di più, sarò più felice? Non so se sarò più felice. Non lo so. Sono molto felice di poter dire di aver vinto due volte qui, poi vedremo in futuro" ha aggiunto Sinner.
Sinner, le dichiarazioni alla premiazione
“Tien, hai un grande team dietro di te, in tutta la stagione hai dimostrato tutto il tuo talento, hai giocato un tennis incredibile e ti auguro per il meglio per il resto dell'anno e per tutta la carriera. Speriamo di condividere altri momenti come questo. Si cerca sempre di migliorare, di spingere il più possibile, vediamo come sarà il finale di stagione” aveva detto Sinner al momento della premiazione.
