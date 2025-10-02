Sinner, il numero uno torna obiettivo ma non ossessione

Sinner insegue, il ruolo non gli dispiace. Continuerà a onorarlo. Ma Alcaraz non molla, ed è convinto che le vesti da Numero Uno gli cadano a pennello. Ha rincorso “Giannik” per oltre un anno e ora che il primato è suo vuole tenerselo stretto. Così, nel giorno in cui Sinner solleva il 21° trofeo, Alcaraz ripone in valigia (destinazione Spagna) il suo 24°, appena vinto a Tokyo. Era dal 2020 che i primi due della