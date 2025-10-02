Sinner come Ronaldo, ma la sua statua è di terracotta. E il motivo è... Djokovic

Dopo aver vinto l'Atp 500 di Pechino battendo Learner Tien in finale, Jannik Sinner è arrivato a Shanghai, sede del penultimo Masters 1000 della stagione, dove ha ricevuto un'accoglienza particolare. Sul web è circolato un video che riprende una statua coperta da un velo. Sinner l'ha scoperta e si è lasciato scappare una battuta: "Sembra più forte". È una statua che raffigura il soldato dell'esercito di terracotta, e viene dedicata al vincitore del torneo di Shanghai, tant'è che tiene una racchetta tra le mani. E il campione in carica è proprio l'italiano, in virtù del successo di un anno fa nella finale contro Novak Djokovic, per cui al suo ritorno nella sede del Masters 1000 è stato accolto come un guerriero.