Paolini dice addio a Pechino: Anisimova vince e vola alle Finals

PECHINO (Cina) - Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino, battuta in tre set dalla statunitense Amanda Anisimova, n.4 del ranking e 3 del seeding. Finalista a Wimbledon e allo Us Open si è imposta sull'azzurra (n.8) in tre set, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco. Per la statunitense un vittoria da doppio valore visto che oltre ad avanzare nel torneo è anche ufficialmente qualificata alle Wta Finals di Riad. Per Jasmine un buon match giocato con la solita grinta ma un gran rammarico: all'8° game dell'ultimo set (iniziato con break e contro-break), sul punteggio di 4-3 per Jas, la tennista azzurra non ha sfruttai be 6 palle-break! Anisimova riesce a sopravvivere (game da 20 punti!) e poi è lei che sferra il break decisivo per chiudere 6-4 con un parziale di 8 punti consecutivi. In semifinale, Anisimova affronterà la connazionale Coco Gauff, n.2 al mondo, che ha battuto per 6-3, 6-4 la tedesca Eva Lys.