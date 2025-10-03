Luca Nardi è uscito di scena al secondo turno dal "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina . Il 22enne di Pesaro, numero 85 del mondo, ha ceduto di fronte al francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 36 del ranking internazionale e 32esima forza del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (4).

Out anche Bellucci e Cobolli

E dopo Berrettini nel primo turno, anche Mattia Bellucci è uscito di scena al secondo turno del Masters 1000 in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista lombardo, numero 64 del mondo, si è arreso di fronte al ceco Tomas Machac, 22 del ranking Atp e ventesima forza del seeding, col punteggio di 6-3 6-4. Stessa sorte per Fabio Cobolli. Il romano d'adozione, numero 25 del mondo e 22esimo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha ceduto nel suo match di debutto di fronte allo spagnolo Jaume Munar, numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 6-1.

Chi resta degli azzurri

Oltre a Jannik Sinner, pronto a fare il suo esordio con Altmaier, restano in corsa solamente altri tre italiani. Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Il primo affronterà Davidovich Fokina dopo aver regolato la pratica Sakamoto, il secondo affronterà il padrone di casa Bu, mentre il terzo se la vedrà con Comesana.