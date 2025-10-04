Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale

Jannik Sinner comincia la difesa del titolo a Shanghai. Il numero 2 al mondo, reduce dal trionfo a Pechino che è valso il titolo numero 21 in bacheca (il 18º sul cemento) - nonché la 30ª finale in carriera - torna in campo per contendere a Daniel Altmaier - uscito vincitore dal confronto con Tristan Schoolkate (6-3, 6-4) - l'accesso al terzo turno del 1000 cinese, dove la scorsa edizione ha trionfato contro Novak Djokovic (7-6, 6-3). Ma in palio alla Qizhong Forest Sports City Arena, per il campione azzurro c'è anche la possibilità di ridurre a 390 punti la distanza dalla vetta della graduatoria mondiale, considerato infatti il ritiro di Carlos Alcaraz dal Masters cinese. A Tokyo, lo spagnolo ha sofferto un problema alla caviglia, che non gli ha però impedito di aggiudicarsi la finale contro Taylor Fritz (sconfitto con un doppio 6-4), e punta pertanto ritrovare la migliore condizione possibile in vista delle Finals di Torino, al via il 9 novembre con finale prevista per il 16, dove il 6 volte campione Slam avrà da difendere solamente 200 punti contro i 1500 del campione in carica. Prima però, per tornare numero 1, Sinner dovrà inoltre trionfare anche al successivo appuntamento in agenda: il 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre. Tuttavia, inconferenza stampa, l'altoatesino ha dichiarato di non badare a calcoli.