Jannik Sinner avanza al terzo turno di Shanghai. Esordio vincente per il campione azzurro, che sul centrale della Qizhong Forest Sports City Arena, supera Daniel Altmaier in 2 set con un doppio 6-3. Un punteggio che segue il trionfo di Pechino e che inaugura la difesa del titolo conquistato lo scorso anno contro Novak Djokovic . Ma in palio al 1000 cinese, per il n.2 al mondo c’è anche la possibilità di ridurre a 390 punti la distanza dalla vetta del ranking Atp. Al prossimo turno, Sinner affronterà Tallon Griekspoor , uscito vincitore dal confronto con Jenson Brooksby per 6-1, 1-6, 6-1. Queste le parole del 4 volte campione Slam: "A Shanghai è molto piu' umido, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora è fondamentale recuperare. Ho avuto poco tempo dalla finale di Pechino. Sapevo che sarebbe stato difficile: bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all'incontro. Sarà importante recuperare, ma da domani dovrò anche alzare il livello del mio tennis".

Sinner al terzo turno!

Altmaier riesce a restare aggrappato al match, difendendo il servizio dopo una lunga battaglia. Il pallino del gioco passa allora all'azzurro, che si aggiudica il match d'esordio chiudendo per 6-3 anche il secondo parziale.

Sinner a un passo dal match: 5-2

L'azzurro difende il servizio e si porta sul 5-2: Altmaier serve ora per restare aggrappato al match.

Sinner avanti 4-2

Sinner si porta avanti sul 30-0. Il tedesco rimonta fino al 30-30, ma l'azzurro risolve il game con uno smash. Segue un gioco combattuto che vede Altmaier annullare una palla break difendere il servizio ai vantaggi.

Altmaier resiste: 3-1

Altmaier prova a cambiare strategia, ma Sinner risponde presente a ogni iniziativa del tedesco e difende la battuta. Segue un gioco combattuto, dove il n.49 Atp cancella ai vantaggi le palle break dell'azzurro e con la complicità del quarto ace difende il servizio e muove il punteggio.

Break Sinner, Altmaier in tilt: 2-0

Parte bene Sinner che si porta sul 40-0, sbagliando però per due volte sul rovescio. Poi, una buona prima a uscire a risolvere il game. Il tedesco fa peggio sul rovescio e cedendo alla pressione subisce il break.

Si riparte

Comincia il secondo set: Sinner al servizio.

A Sinner il primo set! 1-0

L'azzurro firma il secondo break e archivia il primo parziale per 6-3.

Altmaier ci prova, ma Sinner allunga: 5-3

Altmaier alza l'asticella e si porta subito sul 40-0. Poi, il tweener sbagliato e l'errore di Sinner sul rovescio che vale la difesa del servizio. Nel gioco successivo, il tedesco guadagna una palla break, salvo arrendersi alla fine di un lungo e bellissimo scambio. Il n.49 Atp cresce di molto nella risposta, ma ai vantaggi la spunta l'altoatesino che tiene la battuta con il secondo ace del game.

Sinner in fuga: 4-2

C'è spazio anche per una veronica nel quinto gioco, con l'azzurro che sbaglia però l'affondo e il tedesco che indovina una buona risposta tenendo la palla in campo: l'altoatesino va poi lungo col dritto. Sul 40-15, Altmaier mette a segno a un'ottima prima e difende la battuta per il 3-2. Sinner trova poi l'angolo giusto tenendo a zero il servizio.

Break e doppio vantaggio: 3-1 Sinner

Si decide ai vantaggi il terzo gioco, con Altamaier che sbaglia due rovesci consecutivi e concede la prima palla break all'azzurro, che si porta così in vantaggio. Il n.2 al mondo tiene poi a 30 la battuta.

Altmaier aggressivo, ma Sinner risponde: 1-1

Il tedesco difende la battuta e si aggiudica il primo gioco dell'incontro: subito aggressivo il n.49 Atp. Non si fa attendere però la reazione dell'azzurro, che tiene a 15 la battuta superando la buona difesa dell'avversario.

È iniziata!

Comincia il match fra Sinner e Altmaier.

Altmaier al servizio

Il tedesco ha vinto i sorteggio e scelto di servire.

Giocatori in campo!

Sinner e Altmaier fanno il loro ingresso in campo: ora sorteggio e riscaldamento. A breve l'inizio del match.

Sinner-Altmaier: i precedenti

Il bilancio dei precedenti con Altmaier riporta un successo per parte. L'ultimo del tedesco, che nel 2023 si è aggiudicato il primo turno del Roland Garros con lo score 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5). Dell'anno precedente invece la vittoria dell'azzurro, che allo Us Open si impose per 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1.

Sinner-Altmaier: dove vederla

Il match fra Sinner e Altmaier è in programma sabato 4 ottobre sul cemento dello Stadium Court, dove ad aprire l'ordine di gioco è stato l'incontro tra Alex de Minaur e Camilo Ugo Carabelli (vinto dall'australiano per 6-4, 6-2). Segue ora la sfida tra Alexander Zverev e Valentin Royer, attesi in campo per le 8.30 circa. A seguire, l'ingresso in campo dell'azzurro previsto non prima delle ore 12.30. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv su Sky Sport e in diretta streaming sulla piattaforma Now.

