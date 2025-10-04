Errani-Paolini, gioia nel doppio: le tenniste azzurre in finale a Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a brillare sul cemento di Pechino. Le due azzurre hanno conquistato la finale del "China Open", penultimo torneo WTA 1000 della stagione, confermando il loro ottimo stato di forma nel doppio. Campionesse in carica e teste di serie numero due del tabellone, le italiane si sono imposte con autorità sulla coppia formata da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko , superandole con un netto 6-4 6-0 in poco meno di un’ora e un quarto. Con questo successo, Errani e Paolini centrano la dodicesima finale insieme, considerando anche quella disputata ai Giochi Olimpici. Domani le aspetta l’ultimo atto contro la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar , arrivate in finale grazie al ritiro in semifinale della coppia Hone/Muchova per un infortunio al piede della tennista ceca.

Una semifinale dominata dalle azzurre

La semifinale ha messo in luce tutta la solidità e l’intesa della coppia italiana, che ha concesso pochissimo alle avversarie. Dopo un primo set equilibrato, in cui un solo break ha fatto la differenza, Errani e Paolini, eliminata il giorno prima in singolare, hanno completamente preso in mano il gioco nel secondo parziale, lasciando a zero le avversarie. Hsieh e Ostapenko, entrambe con ottimi risultati in carriera nel doppio, non sono riuscite a trovare contromisure efficaci, subendo la varietà di colpi e il ritmo imposto dalle azzurre. La prestazione delle italiane conferma la loro crescita costante e la capacità di esprimere il meglio nei momenti decisivi. Domani avranno l’occasione di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e chiudere in bellezza un’altra grande settimana sul circuito WTA.