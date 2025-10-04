Musetti, buona la prima a Shanghai: Comesana ko. Rublev eliminato dal numero 173!

SHANGHAI (CINA) - Lorenzo Musetti approda al terzo turno del "Rolex Shanghai Masters" , il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d'esordio in Cina l'argentino Francisco Comesana , 62 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-0 . Superati dunque i problemi fisici che lo avevano costretto al ritiro nel corso dei quarti di finale del torneo di Pechino contro lo statunitense Learner Tien. Problemi, invece, per il rivale sudamericano nel corso del secondo set. Ai sedicesimi di finale il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l'italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu .

Clamoroso a Shanghai: Rublev eliminato

Buona la prima ancheper Alexander Zverev: il tedesco ha battuto all'esordio il francese Valentin Royer, numero 76 al mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza. Partono bene anche Alex De Minaur che elimina Ugo Carabelli (6-4, 6-2) e Felix Auger-Aliassime che ferma il cileno Alejandro Tabilo (6-3, 6-3) e centra la 250esima vittoria in carriera nel circuito maggiore. La sorpresa di giornata è l'eliminazione di Andrey Rublev: il russo ha perso contro il giapponese Yoshihito Nishioka, proveniente dalle qualificazioni e numero 173 al mondo, in tre set per 2-6, 6-1, 6-4. Crisi senza fine, invece, per Stefanos Tsitsipas: il greco si ritira e al suo posto viene ripescato Alexander Vukic.

