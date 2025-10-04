Zverev cerca alibi con una polemica inutile: le parole su Sinner e Alcaraz fanno discutere

Dopo aver vinto contro Valentin Royer al Rolex Shanghai Masters 2025 con un doppio 6-4, Zverev ha parlato al termine dell'incontro nell'intervista in campo, lamentandosi sulle condizioni di velocità del campo e facendo allusioni sul favoritismo nei confronti di Sinner e Alcaraz . Il tennista tedesco affronterà ai sedicesimi di finale del torneo cinese il francese Rinderknech che ha avuto la meglio in due set sullo statunitense Michelsen.

Le parole di Zverev

Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha dichiarato: "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Sinner e Alcaraz vincano in ogni torneo... Abbiamo sempre avuto superfici diverse: non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni superficie".