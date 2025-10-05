Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il nuovo Sinner vince con facilità, Musetti batte Comesana e lo spia  

Lorenzo, dopo aver conquistato la vittoria a Shanghai, va a vedere Jannik per capire le variazioni introdotte
Daniele Azzolini
1 min
sinnermusetti

Le storie del tennis hanno sempre un perché, ma non sempre danno modo di metterlo a fuoco nell’immediato. Anche quelle che appaiono più casuali e seguono un tracciato determinato da fattori contingenti, nei quali è pressoché impossibile scorgere messaggi che riguardino il futuro. È uno sport, il nostro, che ama giocare a nascondino, e pretende pazienza infinita. Prima o poi l’arcano sarà svelato, forse domani, o tra una settimana, oppure t

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte