Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai

Jannik Sinner affronta Tallon Griekspoor, 31° nella classifica mondiale, nel terzo turno del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. L'azzurro, all'esordio, ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking Atp, in un'ora e 37' di gioco. "Sono contento di aver vinto. Ogni avversario e ogni sfida sono differenti e difficili. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Non ho avuto molto tempo per adattarmi alle condizioni di Shanghai. Spero di alzare il livello del mio tennis. Sono molto felice di essere tornato qui. Qui c'è molto umido e si sente molto la fatica. Adesso devo recuperare le forze. I campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie", ha detto Sinner, dopo l'esordio vincente nel "Rolex Shanghai Masters".
I precedenti tra Sinner e Griekspoor
Sono sei i precedenti tra i due tennisti. Ha sempre vinto l'azzurro. L'ultimo confronto risale alla finale di Coppa Davis 2024 a Malaga, con l'altoatesino che ha conquistato la vittoria in due set con il punteggio di 7-6 6-2.
Sinner-Griekspoor, dove vederla in tv e streaming
La partita tra Sinner e Griekspoor è in programma dopo la sfida tra Djokovic e Hanfmann, che è prevista non prima delle 12.30. L'incontro dell'azzurro sarà visibile in diretta su Sky Sport e disponibile in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.