Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai

Jannik Sinner affronta Tallon Griekspoor, 31° nella classifica mondiale, nel terzo turno del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. L'azzurro, all'esordio, ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking Atp, in un'ora e 37' di gioco. "Sono contento di aver vinto. Ogni avversario e ogni sfida sono differenti e difficili. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Non ho avuto molto tempo per adattarmi alle condizioni di Shanghai. Spero di alzare il livello del mio tennis. Sono molto felice di essere tornato qui. Qui c'è molto umido e si sente molto la fatica. Adesso devo recuperare le forze. I campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie", ha detto Sinner, dopo l'esordio vincente nel "Rolex Shanghai Masters".