Per Sinner parla lo sguardo: la prima reazione al delirio di Zverev dice tutto

Uno sguardo a volte vale più di mille parole. O di una risposta che già era stata abbastanza esemplare. Zverev, dopo aver vinto contro Royer a Shanghai, ha deciso di creare una polemica inutile coinvolgendo Sinner e Alcaraz: "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vincano in ogni torneo...". Jannik, dal canto suo, ha già risposto in maniera netta, smontando l'assurda presa di posizione del tedesco: "Non sono io a creare i campi, quindi cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile. Ho giocato un ottimo tennis anche su campi veloci. E questo è tutto".
Sinner e le accuse di Zverev
Già le parole dell'azzurro sarebbero bastate a chiudere tutto, ma ovviamente l'episodio ha fatto il giro del web e continua ad essere di grande attualità, soprattutto dopo la comparsa del video che mostra la primissima reazione di Sinner quando gli sono state riportate per la prima volta le parole del tedesco. "No, no... Cosa ha detto?", e uno sguardo basito, incredulo che già bastava come replica. E sui social ora c'è chi spera in un immediato confronto sul campo tra i due... "È la prima volta in cui spero che Zverev arrivi in finale", "La prossima volta Jannik non gli lascia neanche un game": sono solo alcuni dei commenti che girano sui social da quando è successo tutto.