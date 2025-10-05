Per Sinner parla lo sguardo: la prima reazione al delirio di Zverev dice tutto

Uno sguardo a volte vale più di mille parole. O di una risposta che già era stata abbastanza esemplare. Zverev, dopo aver vinto contro Royer a Shanghai, ha deciso di creare una polemica inutile coinvolgendo Sinner e Alcaraz: "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione perché ovviamente vogliono che Jannik e Carlos vincano in ogni torneo...". Jannik, dal canto suo, ha già risposto in maniera netta, smontando l'assurda presa di posizione del tedesco: "Non sono io a creare i campi, quindi cerco solo di adattarmi e di giocare il mio miglior tennis possibile. Ho giocato un ottimo tennis anche su campi veloci. E questo è tutto".