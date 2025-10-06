“Volete che un tennista muoia in campo?”: Rune shock, condizioni al limite

“Basta, non ce la faccio più”, queste le parole pronunciate da un dolorante Jannik Sinner al giudice di sedia, raggiunto a stento con la mano allungata e in stato di momentanea zoppia, a sancire il ritiro per crampi dal match di 3° turno del Rolex Masters Shanghai. Condizioni di gioco al limite del plausibile quelle trovate da Jannik e compagni a Shanghai, per il caldo ma ancora di più per l’umidità, quella che taglia gambe, fiato e conduce, in soggetti maggiormente portati a questo tipo di problema, e l’azzurro lo è, ai crampi impossibili da gestire. Tutti, atleti di primo piano o meno, almeno una volta nella vita li abbiamo provati e sappiamo cosa vuol dire. Il dolore è fortissimo e la possibilità di movimento ridotta al lumicino, quasi a zero come è capitato ieri al campione di casa nostra.
Cosa si è fatto Sinner
Un ritiro, il suo, che è anche frutto delle fatiche accumulate la scorsa settimana e all’inizio di quella appena andata in archivio in quel di Pechino, dove è arrivato al titolo. Poi il volo, il cambio di condizioni climatiche da una città all’altra della Cina, l’esordio sabato contro Altmaier e la sfida di ieri contro Griekspoor. L’olandese gli ha messo una mano sul petto dopo l’ufficializzazione del ritiro arrivato quando Jannik ha provato a rialzarsi dalla sedia a conclusione del minuto di pausa e post intervento del fisioterapista. Ha lasciato il terreno di gioco sorretto dal già citato fisioterapista e con stampato in faccia il dolore ancora tutto da assorbire. Il suo staff cercherà di capire le cause specifiche del problema, magari anche ripensando al tipo di idratazione da utilizzare in questi casi per provare a prevenire le manifestazioni come l’ultima, ma crediamo che i tanti ritiri ai quali abbiamo assistito negli ultimi tornei e non solo, pensiamo al caldo dell’estate australiana a inizio anno, dicano che qualcosa deve essere rivisto anche nei regolamenti.
Il grido d'allarme di Rune
Con forza lo ha gridato ieri un tipo come Holger Rune, che certo non le manda a dire. Anche il danese è stato vittima delle condizioni climatiche di Shanghai e durante il time-out in campo, richiesto dopo 31 minuti di gioco contro il francese Humbert e in seguito a un inizio di malore: "Perché l’ATP non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?". Holger poi si è ripreso e ha vinto la contesa approdando negli ottavi ma ha ripreso i concetti in un’intervista televisiva con un’emittente del proprio Paese, TV2: "Stavo soffrendo molto, ma non è durato a lungo e sono migliorato. I medici e i fisioterapisti mi hanno detto di concentrarmi sulla respirazione, quindi un grande merito va a loro per avermi mantenuto calmo in quella situazione di pressione e con quel caldo. Sapevo che cosa poteva succedere, perché faceva caldo quando mi sono riscaldato, e sapevo che sarebbe stata dura anche per lui. Siamo entrambi europei e non siamo abituati a questo clima, ma mi sono detto che le condizioni erano le stesse per lui". Tornando a Sinner ora è atteso da una settimana di riposo, quindi dalla munifica esibizione di Riad (Six Kings Slam) dal 15 al 18 ottobre. Poi a Vienna dal 20 ottobre, per il 500 ATP, quindi a Parigi Bercy, nell’ultimo Masters 1000 dell’anno, infine a Torino dove dovrà difendere dal 9 novembre il titolo di “maestro”.
