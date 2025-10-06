“Volete che un tennista muoia in campo?”: Rune shock, condizioni al limite

Il grido d'allarme di Rune

Con forza lo ha gridato ieri un tipo come Holger Rune, che certo non le manda a dire. Anche il danese è stato vittima delle condizioni climatiche di Shanghai e durante il time-out in campo, richiesto dopo 31 minuti di gioco contro il francese Humbert e in seguito a un inizio di malore: "Perché l’ATP non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo?". Holger poi si è ripreso e ha vinto la contesa approdando negli ottavi ma ha ripreso i concetti in un’intervista televisiva con un’emittente del proprio Paese, TV2: "Stavo soffrendo molto, ma non è durato a lungo e sono migliorato. I medici e i fisioterapisti mi hanno detto di concentrarmi sulla respirazione, quindi un grande merito va a loro per avermi mantenuto calmo in quella situazione di pressione e con quel caldo. Sapevo che cosa poteva succedere, perché faceva caldo quando mi sono riscaldato, e sapevo che sarebbe stata dura anche per lui. Siamo entrambi europei e non siamo abituati a questo clima, ma mi sono detto che le condizioni erano le stesse per lui". Tornando a Sinner ora è atteso da una settimana di riposo, quindi dalla munifica esibizione di Riad (Six Kings Slam) dal 15 al 18 ottobre. Poi a Vienna dal 20 ottobre, per il 500 ATP, quindi a Parigi Bercy, nell’ultimo Masters 1000 dell’anno, infine a Torino dove dovrà difendere dal 9 novembre il titolo di “maestro”.