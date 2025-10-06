La remota chance di Sinner e la furbizia di Alcaraz: dovrebbe succedere l’impossibile

Nell’aria umida di Shanghai scivola via tutto. Una vittoria a portata di mano, la corsa al n.1, a questo punto diventata quasi impossibile, il quinto trofeo “1000” in un torneo che un campo di partecipanti sfoltito di molte nobili firme rendeva promettente. È la giornata dei ritiri. Prima Goffin, poi Machac, infine Sinner , il più doloroso, costretto a dire basta sul 3-2 per Tallon Griekspoor nel terzo set quando già da due game camminava usando la racchetta come un bastone. Una sorta di giostra impossibile, resa proibitiva da un’umidità superiore all’85 per cento che ha reso l’aria di Shanghai densa come l’acqua dimenticata dalle mareggiate nelle pozze più lontane dalla battigia. È un tennis ai limiti, ingiusto per le conseguenze alle quali dà forma, uno sport privo di rispetto per chi lo pratica e per chi lo guarda, simile al drammatico carosello del film di Sydney Pollack, “Non si uccidono così anche i cavalli?”. I tennisti non rischiano tanto, si dirà, ma c’è modo e modo per far cadere le illusioni di un’intera stagione. E io, preferisco sempre che a dettare i tempi e i modi sia la competizione, magari aspra ma sana e inequivocabile, priva di evitabili condizioni esterne che occorre poco a individuare e disinnescare. Oltre un certo grado di caldo e di umidità non si gioca… Oppure si chiude il tetto e si irrora l’ambiente di aria condizionata.

Più furbo Alcaraz

Non l’hanno fatto a Cincinnati. E nemmeno a Shanghai. E Sinner ci ha rimesso la stagione, con due ritiri che hanno cambiato le carte in tavola. Più furbo Alcaraz, alla fine. Ha vinto a Tokyo e ha alzato le mani, in segno di resa. «Se continuo così, io a Torino non ci arrivo». Ora la corsa per il n.1 lo vede in testa con 2.540 punti di vantaggio su Sinner nella Race (1.340 nella classifica ufficiale). Non è finita per vie matematiche, ma lo è per logica. Ad Alcaraz dovrebbe succedere di tutto per non restare sul podio più alto, e nessuno può augurarglielo, di certo non io, ma nemmeno Sinner che alla sportività ci tiene. In palio ci sono 1500 punti tra Vienna e Parigi indoor, e altri 1500 alle Finals: Sinner può salire a 11.500 punti Race vincendo tutto, ad Alcaraz basterà ottenere 100 punti a Parigi (dove è iscritto) e vincere due match (400 punti) nel girone eliminatorio a Torino per essere sicuro del primo posto.

A un passo

Rimpianti. Stavolta ce ne sono quanti volete… Le difficoltà di Sinner si sono addensate a un passo dalla vittoria, e certo Griekspoor si è adoperato con generosità a scavare nell’anima dell’ex numero uno, approfittando dei varchi insoliti che ha lasciato nelle sue difese. Non sono bastate quattro palle break nella seconda frazione del match, per indurre l’olandese ai soliti monologhi addolorati che normalmente precedono la resa. Tallon ha reagito a colpi di ace e servizi vincenti, scrollandosi di dosso la morsa in cui Sinner lo aveva costretto, ma sul 4-3 a suo favore se n’erano aggiunte altre tre, di palle break, e Griekspoor appariva stanco. L’hanno salvato due ace (17 in totale, 10 per l’italiano), ai quali Jannik ha aggiunto un errore di rovescio. Punti che hanno fatto malissimo a Sinner, nell’animo e nel fisico. Sul 5-4, servizio Griekspoor, Sinner è risalito da 0-40 arrivando a due punti dalla vittoria. È stato l’ultimo squillo. Sul campo scivoloso il rischio di pattinare è alto e più ancora lo sforzo che le gambe sono chiamate a compiere. È lì che Sinner ha cominciato ad accusare i primi problemi. Erano trascorse già 2 ore abbondanti dall’inizio del match.