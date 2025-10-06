Panatta e il ritiro di Sinner: “Condizioni a Shanghai brutali". Poi l'analisi: "Molti giocatori...”

La denuncia di Panatta

Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex tennista azzurro Adriano Panatta che a La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, ha commentato: "Bisogna parlare della sconfitta di Sinner che non è usuale non commentarlo, non perde quasi mai e arriva sempre in finale. Ma questa volta non ha perso contro l'avversario ma contro un problema fisico abbastanza naturale, perché le condizioni di gioco a Shanghai erano brutali. L'ho visto molto provato ma non solamente lui, tutti i giocatori. Ci sono stati ritiri, svenimenti... Ci sono 36-37 gradi e si gioca all'aperto e non al coperto. C'è un tasso di umidità del 95% e un tasso di inquinamento dell'84%, che è indicato come malsano ed è sconsigliata l'attività sportiva. È logico che i giocatori si lamentano, ma quando tu fai un'attività sportiva in tutto il mondo e in tutti i continenti può capitare" .

Panatta: "Può essere pericoloso"

"Quando giochi in tutti i continenti, trovi queste condizioni. Molti giocatori si lamentano perché dicono di giocare troppo. È facile decidere di non andare a giocare a Shanghai, non ci vai. È vero che sono un po’ obbligati a giocare i 1000 ma se il tuo fisico richiede riposo o condizioni che per il tuo fisico non vanno bene, devi sapere che è meglio non andare. Soprattutto perché è pericoloso" ha aggiunto Panatta.

