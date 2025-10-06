Pechino ai piedi di Paolini-Errani: è il 9° torneo vinto!

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Un’altra perla preziosa aggiunta alla loro collana di successi. Sara Errani e Jasmine Paolini per il secondo anno consecutivo scrivono il loro nome nell’albo d’oro del Wta 1000 di Pechino (bis mai riuscito prima a nessun altro binomio): nella loro quinta finale stagionale e 12ª in coppia le campionesse olimpiche si sono imposte per Abbonati per continuare a leggere Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi