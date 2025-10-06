Musetti, altro passo verso le Finals: Darderi ko. Chi sfida agli ottavi di Shanghai

SHANGHAI (Cina) - Lorenzo Musetti fa suo il derby azzurro contro Luciano Darderi ed accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista carrarino, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, ha sconfitto l'italo-argentino, 29 del ranking Atp e 26esima forza del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6(1) dopo 2 ore e 11 minuti di battaglia. Vittoria importante per Musetti, che a breve salirà di un posto nella classifica mondiale, andando all'ottavo gradino del ranking Atp, e che conquista altri punti preziosi in chiave qualificazione alle Finals di Torino. Agli ottavi di finale il giocatore azzurro affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.
Musetti: "Qui bisogna essere dei lottatori"
Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria: "Prima di entrare in campo sapevo che sarebbe stata difficile. Giocare contro un amico è sempre particolare. E' stato un match duro. Lui mi ha sorpreso e ha servito veramente bene e ha giocato una bella partita: ho dovuto alzare il mio livello e sono soddisfatto di quanto fatto. Le condizioni qui, soprattutto la sera, sono particolari. Le palle diventano molto pesanti e il gioco rallenta. Bisogna essere dei lottatori e molto pronti dal punto di vista fisico", ha aggiunto l'azzurro. "Due italiani alle Finals di Torino? Ora pensiamo alla sfida degli ottavi contro Felix Auger-Aliassime: sarà una svolta importante nel cammino verso Torino. Ogni match per me da ora in poi è fondamentale per raggiungere il sogno delle Finals. Già essere in corsa qui è un bel passo avanti nella race"