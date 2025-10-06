Musetti, altro passo verso le Finals: Darderi ko. Chi sfida agli ottavi di Shanghai

Musetti: "Qui bisogna essere dei lottatori"

Le parole del tennista azzurro dopo la vittoria: "Prima di entrare in campo sapevo che sarebbe stata difficile. Giocare contro un amico è sempre particolare. E' stato un match duro. Lui mi ha sorpreso e ha servito veramente bene e ha giocato una bella partita: ho dovuto alzare il mio livello e sono soddisfatto di quanto fatto. Le condizioni qui, soprattutto la sera, sono particolari. Le palle diventano molto pesanti e il gioco rallenta. Bisogna essere dei lottatori e molto pronti dal punto di vista fisico", ha aggiunto l'azzurro. "Due italiani alle Finals di Torino? Ora pensiamo alla sfida degli ottavi contro Felix Auger-Aliassime: sarà una svolta importante nel cammino verso Torino. Ogni match per me da ora in poi è fondamentale per raggiungere il sogno delle Finals. Già essere in corsa qui è un bel passo avanti nella race"