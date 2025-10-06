Sinner rientra a Montecarlo: nessun allarme dopo i crampi Shanghai, ora riposo poi il Six Kings Slam

Nessun allarme dopo il ritiro a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor. Come rende noto Supertennis, il canale web della Fitp, Jannik Sinner, che ha lasciato la Cina in mattinata per tornare a Montecarlo, "ha solo bisogno di qualche giorno di riposo". Il caldo, l'umidità e lo smog rendono particolarmente dure le condizioni a Shanghai, e l'azzurro - spiega il sito della federtennis - non è l'unico ad averne sofferto in settimana. Novak Djokovic, nel match che ha inaugurato la sessione serale prima di Sinner-Griekspoor, pensata come serata-evento per il ventennale della costruzione dello stadio, ha dato di stomaco durante la partita poi vinta contro Yannick Hanfmann. Giovanni Mpetshi Perricard ha parlato di "condizioni durissime" dopo la vittoria su Taylor Fritz, la sua prima contro un Top 10. "E' davvero molto umido, sul 5-5 mi sembrava di morire in campo" ha detto.