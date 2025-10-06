Alexander Zverev è uscito di scena al terzo turno del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento di Shanghai. Il numero 3 del mondo, dopo il successo all'esordio sul francese Royer e le dichiarazioni polemiche a fine partita , ha ceduto di fronte al francese Arthur Rinderknech , 54esimo giocatore del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 . Rinderknech si porta così sul 2-0 negli scontri diretti contro Zverev, poiché lo aveva battuto anche lo scorso luglio al primo turno di Wimbledon. Dopo un buon primo set, dal secondo parziale il tedesco ha subito un vistoso calo fisico, favorendo il ritorno del suo avversario, che non ha più ceduto il servizio e si regala la sfida con il ceco Jiri Lehecka agli ottavi di finale. Il caldo, quindi, continua a mietere "vittime illustri" a Shanghai .

Wta Wuhan: out Bronzetti, presenti Errani e Paolini in doppio

Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si disputa sul cemento di Wuhan in Cina. La tennista romagnola, 74 del mondo, dopo aver superato le qualificazioni, ha perso al debutto nel tabellone principale contro la wild card cinese Yue Yuan, numero 110 del ranking Wta, col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (1). Sfuma la possibilità di un derby ai sedicesimi: sarà infatti Yue Yuan la rivale di Jasmine Paolini, che entra in gara direttamente al secondo turno in quanto settima testa di serie. Tre vittorie su tre per l'italiana nei precedenti, l'ultimo dei quali al primo turno del Roland Garros di quest'anno. Paolini è iscritta anche al torneo di doppio con Sara Errani. Le azzurre, prime teste di serie e reduci dal trionfo a Pechino, entreranno in gara direttamente al secondo turno contro le vincenti del match tra la coppia formata da Bianca Andreescu e Yue Yuan e la formazione cinese composta da Qianhui Tang e Xiyu Wang.

