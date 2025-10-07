Sinner bersaglio dei social, ma è un falso storico: paga tutta la sua onestà

Poche storie

Dicono sia fragile. In realtà lo dicono i social, e non dovrebbe far testo. Ma è un’occasione da cogliere al volo per smentirli, cosa che mi diletta parecchio. Numeri alla mano (ovviamente), Sinner non è diverso da chi l’ha preceduto, campionissimi, campioni e meno campioni. Il suo settimo ritiro nel Tour – due volte vesciche ai piedi, poi ginocchio, caviglia, contrattura all’adduttore, virus e crampi – lo affianca a Nadal e Sampras. C’è chi ha fatto “meglio”: Connors 14 ritiri, Roddick 12, Lendl, Agassi e Djokovic 11… Soltanto uno merita di essere ricordato, se proprio vi va di trarre un senso da una classifica del genere. Roger Federer… 1526 match giocati, 1251 vittorie, 275 sconfitte, 20 anni di carriera e ritiri zero. Uno che non ha lasciato il campo neanche quando sarebbe stato necessario. Ricordo il suo ultimo match a Wimbledon 2021, contro Hurkacz nei quarti. Bloccato da un ginocchio che lo obbligava a trascinarsi sul campo, accettò di perdere sei a zero l’ultimo set pur di regalare al polacco un risultato pieno, e non una vittoria “macchiata” da un ritiro.

Sportivo numero 1

La sportività fa parte della nobiltà d’animo, e anche Sinner, l’altro ieri, è stato sportivo al punto da evitare di chiedere l’intervento del fisioterapista inventando una balla qualsiasi. Si sa, per i crampi non si può chiedere assistenza, salvo per il minuto del cambio di campo, e Sinner è stato alla regola. Inutile bluffare, il match ormai l’aveva vinto Griekspoor, e Jannik l’ha accettato. Ha perso la partita e anche la corsa al numero uno… Ma sono punti di vista, commenti, anche leciti per carità, che girano intorno al problema vero, così come tirare in ballo la presunta fragilità di Sinner. C’è ben altro di fragile e d’inaccettabile nel tennis odierno, e la vicenda del nostro ex n.1 lo mostra in maniera inequivocabile. È l’organizzazione del tennis a essere fragile, non Sinner. Prevale nei tennisti l’obbligo a essere voraci, a fare di più di quanto sia utile, a giocare sempre e ovunque, ma è uno sforzo che non tutta l’organizzazione tennistica si premura di sostenere in modo adeguato. Cincinnati e Shanghai, proprio i due tornei che hanno visto il ritiro di Sinner, si sono svolti in condizioni estreme, quasi proibitive. Non per tutti allo stesso modo, ovviamente, c’è chi certi stress fisici li sopporta meglio. Ma quando i ritiri sono troppi (sette a Shanghai nei primi tre turni), quando le proteste dei tennisti crescono (Rune: "Ci vogliono morti?"; Djokovic: "Condizioni proibitive"), quando è evidente che i risultati sono condizionati da fattori esterni ai limiti del consentito, gli organizzatori devono intervenire e fare il possibile per garantire condizioni diverse e più accettabili. Oppure sospendere l’incontro. Sono stati così accorti gli organizzatori di Cincinnati, o di Shanghai? Non mi sembra. La Wta ha varato un piano “di difesa”, l’Atp non ancora. L’unico torneo con un regolamento preciso in materia di caldo eccessivo e umidità è l’Open d’Australia. Vi sono sensori ovunque, e quando certi livelli vengono superati, tutti devono rientrare negli spogliatoi. Ma gli altri eventi del calendario? Non dovrebbe essere cura dell’Atp che tutti si attengano a un protocollo?