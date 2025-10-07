Rune ai quarti a Shanghai, battuto Perricard. Bergs vince la maratona con Diallo

Zizou Bergs è il primo giocatore ad approdare ai quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento di Shanghai. Il belga, numero 44 del mondo, batte 3-6 7-5 7-6 (8) il canadese Gabriel Diallo , 35esimo giocatore del ranking Atp e testa di serie numero 31, in 2 ore e 48. Ai quarti Bergs sfiderà il serbo Novak Djokovic o lo spagnolo Jaume Munar , che si affronteranno oggi alle 12:30 ora italiana. Anche Holger Rune , undicesima testa di serie, stacca il pass per i quarti, grazie alla vittoria per 6-4 6-7 6-3 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard , n.37 del ranking e 32 del seeding. Il danese, n.11 del mondo, attende il vincente della sfida tra il qualificato monegasco Valentin Vacherot e l'olandese Tallon Griekspoor , reduce dal successo su Sinner e testa di serie n.27.

Bergs batte Diallo all'ultimo respiro

Una vera maratona quella tra Diallo e Bergs. Il primo set vola via rapido a favore del canadese, che breakka in apertura e tiene senza mai concedere palle break. Nel secondo è il belga a ottenere il break, prima di farsi controbreakkare nel game successivo. Si ritorna on serve fino al 6-5, quando Bergs strappa per la seconda volta il servizio all'avversario e porta il match al set decisivo. L'inerzia è tutta a suo favore, con un break iniziale che sembra tagliare le gambe al canadese. Quest'ultimo reagisce e ottiene il controbreak. Si arriva al tie-break, un'altalena di emozioni. Bergs va avanti 6-4 ma spreca due match point, di cui il secondo al servizio. Fa quasi uguale Diallo, che non sfrutta anche lui due match point, il primo dei quali in battuta. Il belga si porta sul 9-8 e vince l'ultimo punto sul servizio dell'avversario. È il primo successo contro Diallo: aveva perso nei precedenti 3 confronti.

Due break in apertura per Rune

Match equilibrato anche quello di Rune, che porta a casa il primo set grazie al break conquistato nel primo gioco. Perricard inizia poi a scagliare prime a velocità supersoniche senza però essere pericoloso in risposta. È più Rune infatti ad andare vicino a un altro break, sia nel primo che nel secondo parziale. Il danese tiene agevolmente i turni di battuta ad eccezione dell'ottavo game del secondo set, dove è costretto a rimontare da 0-40. Si arriva al tie-break, in cui Mpetshi ha la meglio al quarto set point per 9 punti a 7. Nel set decisivo il danese piazza ancora il break in apertura e chiude 6-3 rimontando da 0-30 nell'ultimo gioco. Per lui è la seconda vittoria di fila (su 3 confronti diretti) contro Perricard, dopo quella dello scorso luglio al Masters 1000 di Toronto.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito