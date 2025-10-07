Sinner, rivoluzione Atp! Mai più casi del genere: “È la priorità assoluta”

Nuove norme sul caldo: l'Atp valuta provvedimenti

Una situazione paranormale che chiama in causa direttamente l'Atp. Secondo le attuali normative, la decisione sulla sospensione a causa di condizioni meteorologiche avverse spettano al supervisor Atp in loco, che si coordina con i team medici presenti sul posto e con le autorità locali. Un membro dell'associazione, però, ha annunciato importanti novità in merito all'agenzia Reuters: "La situazione è ancora in fase di revisione attiva e sono attualmente in fase di valutazione misure aggiuntive, tra cui l'implementazione di una politica ufficiale sul caldo, in consultazione con giocatori, tornei ed esperti medici. La sicurezza dei giocatori rimane una priorità assoluta per l'ATP".

Le regole Wta sul caldo

La Wta, l'associazione del tennis femminile, prevede invece protocolli chiari per proteggere le sue atlete. La regola di base consiste in una pausa di 10 minuti tra il secondo e il terzo set in caso di una temperatura oltre i 30 °C. Trenta minuti prima dell’inizio degli incontri, vengono rilevati i dati della temperatura dell’aria, della superficie e il tasso di umidità. Non è necessario che siano entrambe le giocatrici a richiedere la pausa ma basta che una delle due la reclami perché venga concessa.

L'esempio dell'Australian Open

A Melbourne, invece, è stato ufficializzato nel 2024 l'Australian Open Extreme Heat Protocol (AO-EHP) per ridurre al minimo i rischi per giocatori e pubblico. I parametri sono quattro: temperatura, calore irradiato (dal sole o qualsiasi altra fonte di luce), umidità e velocità del vento. Un algoritmo produce una cifra che viene quantificata da una scala detta Heat Stress Scale (HSS), il cui valore oscilla tra 1 e 5. Quando si raggiunge quota 4, iniziano gli accorgimenti, dalla sospensione totale degli incontri alla possibilità di un cooling break.