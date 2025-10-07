Million Dollar 1 Point Slam, il nuovo torneo è clamoroso: puoi sfidare Alcaraz e vincere 1 milione!

La stagione di tennis non è ancora finita che già cresce l'attesa per il 2026. L'Australian Open, primo slam dell'anno, ha annunciato una grande novità, l'introduzione del "Million Dollar 1 Point Slam", un torneo che mette in palio un milione di dollari e che avrà una regola molto particolare: ogni partita si deciderà giocando un solo punto . Ci sarà il classico sorteggio per stabilire chi servirà, dopo di che i due giocatori giocheranno un punto: chi lo vince avanza al turno successivo. Il format prevede la partecipazione di 22 tennisti professionisti e 10 dilettanti provenienti da tutta l'Australia . Il torneo si giocherà nella opening week, la settimana precedente all'inizio dello slam australiano, con tanto di finale alla Rod Laver Arena.

Alcaraz parteciperà al torneo

"Che tu sia un dilettante o un professionista, il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena", si legge sul sito dell'Australian Open. Crag Tiley, direttore del torneo di Melbourne, ha già annunciato una presenza di spicco nel Million Dollar 1 Point Slam: "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari". Alcaraz è solo il primo grande giocatore anunciato, ma "ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto. Ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio", ha aggiunto Tiley.

Le grandi novità dell'Australian Open

Il Million Dollar non sarà l'unica grossa novità nella prossima edizione dello slam australiano. Dal 2026 infatti, sia la finale del doppio maschile che quella di doppio femminile saranno disputate di domenica, giorno da sempre riservato alla finale di singolare maschile, la quale dunque verrà accompagnata da altri due eventi. Inoltre, il "Pickleball Slam", che ha già debuttato in modo positivo quest'anno, sarà implementato e promosso ancora di più per cercare di renderlo "migliore e ancora più grande". Il pickleball è infatti uno sport in ascesa anche e soprattutto in Australia. Quest'anno ha avuto grande successo con i numerosi campi allestiti dagli sponsor dell'evento. Ma dall'anno prossimo si cercherà di fare ancora meglio.