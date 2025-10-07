Djokovic infinito: Munar lotta oltre 2 ore e mezza ma poi si arrende. Nole vola ai quarti a Shanghai

Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, che si disputa in Cina sui campi in cemento di Shanghai. Il serbo, n.5 del mondo e quarta testa di serie del torneo, ha battuto lo spagnolo Jaume Munar , n.41 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 , dopo 2 ore e 42 minuti di battaglia. Al prossimo turno il 24 volte vincitore slam affronterà il belga Zizou Bergs , 44° nel ranking mondiale, che agli ottavi ha battuto il canadese Gabriel Diallo , testa di serie n.31, al tie-break del terzo set . Sarà il primo confronto assoluto tra i due.

L'infortunio nel primo set

Al Campo Centrale di Shanghai succede di tutto. Djokovic breakka in avvio di partita, recuperando alla grande una palla corta di Munar con un passante vincente. Dopo lo scatto in avanti però il serbo ha sentito qualcosa alla gamba sinistra, tant'è che è costretto a sedersi e a chiedere l'intervento del fisioterapista, che lo massaggia in una zona a metà circa tra il polpaccio e il tendine. Dopo qualche minuto di apprensione, Nole rientra in campo e tiene regolarmente lo scambio, mantenendo il break di vantaggio chiudendo il set per 6-3. Equilibrio assoluto nel secondo parziale fino al 6-5, quando Munar strappa a sorpresa il servizio al suo avversario e prolunga l'incontro al terzo.

Il crollo a terra dopo il secondo set

Appena dopo aver perso il set, Djokovic crolla a terra stremato dalla fatica. Soccorso prima dall'arbitro e poi da un sanitario, ci mette un po' a rialzarsi, fino a raggiungere la sua postazione a bordo campo, dove si fa anche misurare la pressione. L'inerzia del match sembra a questo punto dalla parte di Munar, il quale però sbaglia clamorosamente uno smash a campo aperto, che lo avrebbe mandato avanti 1-0 nel terzo. È l'errore che forse lo condanna alla sconfitta: Nole breakka lo spagnolo in quello stesso game e da lì non viene più impensierito, fino a piazzare un secondo break al settimo game. Nonostante l'età, l'infortunio e la fatica per l'umidità pazzesca di Shanghai, Djokovic porta a casa la partita, diventando il giocatore più anziano a centrare i quarti di finale in un Masters 1000, con i suoi 38 anni e 4 mesi.

