Musetti-Auger Aliassime, diretta Shanghai: gli ottavi di finale in tempo reale

Lorenzo Musetti è l'unico italiano rimasto in corsa nel Masters 1000 di Shanghai dopo il ritiro di Jannik Sinner . Reduce dai successi su Francisco Comesana e Luciano Darderi, il classe 2002 affronta agli ottavi di finale Felix Auger-Aliassime , che fin qui ha battuto Alejandro Tabilo e Jesper De Jong. In palio non c'è solo un posto nei quarti, ma anche l'accesso alle Finals di Torino . Musetti al momento sarebbe l'ultimo qualificato, poiché con 3435 punti è ottavo nella Race Atp, la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nell'anno solare. Il primo degli esclusi sarebbe Jack Draper, ma poiché è fermo per infortunio e rientrerà nel 2026, il principale pericolo per il carrarino diventa proprio Aliassime, che ha 630 punti in meno. Un gap non facile da colmare, che costringe il canadese a fare il finale di stagione perfetto, a cominciare proprio dal match di oggi.

12:00

Mezz'ora al via

11:45

Il percorso di Aliassime

Cresce l'attesa per questo ottavo di finale. Alle 12:30 è previsto l'ingresso in campo dei due giocatori.

Anche Auger arriva a questo match senza aver ceduto neanche un set, forte del doppio 6-3 sul cileno Tabilo e del 6-4 7-5 rifilato all'olandese De Jong.

11:35

Il cammino di Musetti

Musetti non ha ancora perso un set in questo torneo. All'esordio ha battuto l'argentino Comesana 6-4 6-0, successivamente ha vinto 7-5 7-6 il derby contro Darderi.

11:25

Musetti-Auger Aliassime: i precedenti

È l'ottava sfida a livello Atp tra Musetti e Auger-Aliassime. Il bilancio è di 4-3 per il tennista azzurro, che ha vinto gli ultimi due precedenti: la finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 (6-4 1-6 6-3) e i sedicesimi del Masters 1000 di Miami quest'anno (4-6 6-2 6-3). L'ultimo successo del canadese risale invece al 2022 in Coppa Davis (6-3 6-4).

11:11

Musetti-Auger Aliassime: dove vederla

L'incontro è in programma oggi alle 12:30 ora italiana, sul cemento dello "Stadium Court", il campo centrale di Shanghai, dove si sono giocati già due match: quello tra Arthur Rinderknech e Jiri Lehecka (vinto dal primo 6-3 7-6) e quello tra Nuno Borges e Alex de Minaur (vinto da quest'ultimo 7-5 6-2). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Now. In alternativa, si potrà assistere alla cronaca testuale sul nostro sito.

Stadium Court - Shanghai