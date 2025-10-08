Lorenzo Musetti esce di scena dal "Rolex Shanghai Masters", il Masters 1000 che si disputa sui campi in cemento di Shanghai . Il tennista carrarino, n.9 del mondo e n.8 del seeding, cede per 6-4 6-2 a Felix Auger-Aliassime , testa di serie n.13 e 12° nel ranking Atp. Partita senza storia, con il canadese che nel primo set breakka al quinto gioco e salva tre palle consecutive del doppio-break nel game successivo, mentre al secondo set, dopo il break subito da 40-0 sul 2 pari, l'azzurro cede di schianto per il 6-2 finale. Aliassime ai quarti sfiderà il francese Arthur Rinderknech , già battuto quest'anno a Maiorca e Cincinnati. Inoltre il canadese insidia Musetti per l'accesso alle Finals di Torino: con la vittoria di oggi sale a 2905 punti, 430 meno dell'azzurro nella Race Atp , che tiene conto dei risultati ottenuti nell'anno solare. Va ricordato che Musetti al momento sarebbe l'ultimo qualificato per Torino, mentre Auger il primo degli esclusi.

14:14

Aliassime: "Contento della prestazione"

Il canadese è stato intervistato dal campo subito dopo la partita. Queste le sue parole: "Mi sento ispirato. Sapevo di dover giocare aggressivo, sono contento della mia prestazione. Ora sono vicino alla top 10, ma in generale mi sento molto meglio, sta funzionando tutto".

14:08

Secondo set senza storia

Nel secondo parziale non c'è stata partita. Dopo essersi fatto breakkare dal 40-0, Musetti ha ceduto di schianto. Auger dominante, sfiderà Rinderknech ai quarti.

14:07

Game, set, match Auger-Aliassime

Il canadese tiene il servizio a 30 e si aggiudica l'incontro chiudendo con due ace di fila. 6-4 6-2 il punteggio finale in 1 ora e 25 minuti.

14:02

Doppio break Aliassime! 5-2, Musetti alle corde

Il canadese strappa per la seconda volta consecutiva il servizio all'azzurro, che se la prende con il giudice di sedia.

13:54

Il canadese allunga: 4-2

Aliassime vince il game in battuta a 30. Momento chiave per il tennista toscano, che ora deve rimanere in partita.

13:50

Break Auger come nel primo set! 3-2

Anche nel secondo set, il quinto gioco si rivela fatale. L'azzurro si fa rimontare da 40-0 e perde 5 punti di fila. La prima di servizio stenta ad entrare.

13:44

Il canadese non dà scampo: 2-2

Altro game facile in battuta per Auger, che tiene a 15.

13:40

Musetti regge: 2-1

L'azzurro risale da 15-30 e mantiene il vantaggio nel secondo set.

13:35

Felix non si scompone: 1-1

Il 25enne sta servendo alla grande: game tenuto a 15, con due serve & volley ben riusciti.

13:32

L'azzurro parte in vantaggio

Il n.8 del mondo tiene il servizio ai vantaggi dopo un primo game lottato.

13:30

Inizia il secondo set: Musetti in battuta

L'italiano servirà per primo anche nel secondo parziale, al via in questo momento.

13:29

Su Alcaraz

Intanto Carlos Alcaraz, che ha saltato questo torneo, sta giocando a golf in Spagna. Il numero 1 al mondo tornerà in campo la settimana prossima a Riyad per il Six Kings Slam.

13:27

Rimpianto primo set

La differenza fin qui l'hanno fatta il break sul 2 pari e il mancato controbreak nel game successivo, con l'italiano che era avanti 0-40. Se al canadese entra la prima riesce a comandare lo scambio, mentre Musetti è apparso un po' timido nel game che gli è costato il break, in cui ha lasciato l'iniziativa al suo avversario. Bravo Auger fin qui, sta conducendo meritatamente.

13:24

Primo set Aliassime: 6-4

Il canadese tiene il servizio a zero e chiude il primo parziale 6-4.

13:21

Game comodo: 5-4

Musetti tiene la battuta a 15 e mette pressione al suo avversario, che dopo il cambio di campo servirà per il primo set.

13:18

Il canadese resiste: 5-3

Auger tiene il servizio da 15-30 e sale 5 a 3.

13:12

Il carrarino accorcia: 4-3

Il break almeno sul momento non è stato accusato. Lorenzo tiene la battuta a 30.

13:08

Auger si salva da 0-40! 4-2

Musetti gioca tre bei punti e ha tre palle del controbreak, ma il canadese le annulla in modo magistrale, risalendo da 0-40 e mantenendo il break di vantaggio.

13:00

Break Aliassime! 3-2

Il canadese prende coraggio negli scambi e con due dritti vincenti ottiene il break. Musetti chiamato a rincorrere.

12:55

Si torna pari

Aliassime serve alla grande. Ancora un ace e un servizio vincente: 2-2.

12:51

L'italiano rimane avanti

Primo ace anche per Lorenzo, che tiene la battuta a 15 e sale 2-1. Pochi scambi in questo avvio di partita.

12:47

Felix risponde! 1-1

Auger tiene il servizio a 30 piazzando un ace e due servizi vincenti, ma Musetti si fa subito insidioso in risposta con un passante vincente.

12:43

Primo game rapido

L'azzurro parte bene, tenendo a zero il proprio turno di battuta.

12:41

Si comincia! Lorenzo al servizio

Inizia la partita. Servirà per primo l'azzurro

12:37

Inizia il riscaldamento

Riscaldamento in corso tra i due tennisti sul centrale di Shanghai.

12:35

L'entrata di Auger e Musetti

Il canadese e l'azzurro sono entrati in campo, accolti dal boato del pubblico.

12:33

L'attesa nel tunnel

Ultimi dialoghi con i rispettivi staff. I due giocatori attendono nel tunnel che porta all'ingresso in campo.

12:27

Ci siamo

Lo Stadium Court di Shanghai inizia a riempirsi. Manca pochissimo all'ingresso in campo di Auger e Musetti, rispettivamente n.13 e n.9 del ranking Atp.

12:20

Il tabù Shanghai da sfatare

12:10

L'avversario ai quarti

12:00

Mezz'ora al via

11:45

Il percorso di Aliassime

Nessuno dei due ha mai raggiunto i quarti in questo Masters 1000. Sia l'italiano che il canadese hanno come miglior risultato gli ottavi di finale dell'edizione corrente.Il vincitore di questa partita affronterà ai quarti di finale il francese Arthur Rinderknech, che ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka 6-3 7-6 nel primo match di giornata.Cresce l'attesa per questo ottavo di finale. Alle 12:30 è previsto l'ingresso in campo dei due giocatori.

Anche Auger arriva a questo match senza aver ceduto neanche un set, forte del doppio 6-3 sul cileno Tabilo e del 6-4 7-5 rifilato all'olandese De Jong.

11:35

Il cammino di Musetti

Musetti non ha ancora perso un set in questo torneo. All'esordio ha battuto l'argentino Comesana 6-4 6-0, successivamente ha vinto 7-5 7-6 il derby contro Darderi.

11:25

Musetti-Auger Aliassime: i precedenti

È l'ottava sfida a livello Atp tra Musetti e Auger-Aliassime. Il bilancio è di 4-3 per il tennista azzurro, che ha vinto gli ultimi due precedenti: la finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi del 2024 (6-4 1-6 6-3) e i sedicesimi del Masters 1000 di Miami quest'anno (4-6 6-2 6-3). L'ultimo successo del canadese risale invece al 2022 in Coppa Davis (6-3 6-4).

11:11

Musetti-Auger Aliassime: dove vederla

L'incontro è in programma oggi alle 12:30 ora italiana, sul cemento dello "Stadium Court", il campo centrale di Shanghai, dove si sono giocati già due match: quello tra Arthur Rinderknech e Jiri Lehecka (vinto dal primo 6-3 7-6) e quello tra Nuno Borges e Alex de Minaur (vinto da quest'ultimo 7-5 6-2). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Now. In alternativa, si potrà assistere alla cronaca testuale sul nostro sito.

Stadium Court - Shanghai