Paolini, rimonta di cuore in Cina: battuta Yuan. Chi affronta agli ottavi

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si disputa sul cemento di Wuhan in Cina. L'italiana, terza testa di serie del torneo, ha battuto la wild-card di casa Yue Yuan , n.109 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo 2 ore e 10 di partita. Quarto successo per Jasmine su altrettanti confronti diretti con la cinese, che l'ha sempre messa in difficoltà aldilà del risultato . Infatti era terminato al terzo set anche il primo precedente tra le due a Pechino nel 2023, così come il match di quest'anno al Roland Garros , mentre un anno fa sempre a Wuhan l'azzurra si era imposta in due set.

Paolini chiamata alla rimonta

Primo parziale difficile per la n.8 del mondo, che subisce due break e cede per 6-3. Sotto 1-0 nel secondo, Paolini è brava a cancellare due palle break che avrebbero potuto compromettere la sua partita. Altra palla break annullata sul 4 pari, mentre al game successivo all'azzurra gliene basta una per convertirla e andare a servire per il set, chiuso 6-4. C'è battaglia nei primi game del terzo, fino al 2 pari, quando l'italiana strappa il servizio all'avversaria e prende il largo, con un nuovo break nell'ultimo gioco per il 6-3 finale. Non nella giornata migliore, Paolini ha avuto il merito di rimanere in partita e non mollare l'avversaria, che ha approcciato meglio la partita.

Il prossimo turno e il doppio con Errani

Agli ottavi di finale Paolini affronterà la danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie, reduce dal successo per 6-4 6-0 sulla qualificata croata Antonia Ruzic. Unico precedente l'anno scorso a Pechino: vittoria dell'azzurra 1-6 7-5 6-4. Paolini è iscritta anche al torneo di doppio con Sara Errani, dove ritroverà Yuan: la coppia composta da quest'ultima e dalla canadese Bianca Andreescu sfiderà le azzurre domani, 9 ottobre, non prima delle 8:50 ora italiana.

