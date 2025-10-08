Paolini, rimonta di cuore in Cina: battuta Yuan. Chi affronta agli ottavi

Esordio vincente per Jasmine Paolini nel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si disputa sul cemento di Wuhan in Cina. L'italiana, terza testa di serie del torneo, ha battuto la wild-card di casa Yue Yuan, n.109 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo 2 ore e 10 di partita. Quarto successo per Jasmine su altrettanti confronti diretti con la cinese, che l'ha sempre messa in difficoltà aldilà del risultato. Infatti era terminato al terzo set anche il primo precedente tra le due a Pechino nel 2023, così come il match di quest'anno al Roland Garros, mentre un anno fa sempre a Wuhan l'azzurra si era imposta in due set.
Paolini chiamata alla rimonta
Primo parziale difficile per la n.8 del mondo, che subisce due break e cede per 6-3. Sotto 1-0 nel secondo, Paolini è brava a cancellare due palle break che avrebbero potuto compromettere la sua partita. Altra palla break annullata sul 4 pari, mentre al game successivo all'azzurra gliene basta una per convertirla e andare a servire per il set, chiuso 6-4. C'è battaglia nei primi game del terzo, fino al 2 pari, quando l'italiana strappa il servizio all'avversaria e prende il largo, con un nuovo break nell'ultimo gioco per il 6-3 finale. Non nella giornata migliore, Paolini ha avuto il merito di rimanere in partita e non mollare l'avversaria, che ha approcciato meglio la partita.
Il prossimo turno e il doppio con Errani
Agli ottavi di finale Paolini affronterà la danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie, reduce dal successo per 6-4 6-0 sulla qualificata croata Antonia Ruzic. Unico precedente l'anno scorso a Pechino: vittoria dell'azzurra 1-6 7-5 6-4. Paolini è iscritta anche al torneo di doppio con Sara Errani, dove ritroverà Yuan: la coppia composta da quest'ultima e dalla canadese Bianca Andreescu sfiderà le azzurre domani, 9 ottobre, non prima delle 8:50 ora italiana.