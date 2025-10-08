"Gli altri soffrono, io no": Medvedev batte anche Tien e vola ai quarti di Shanghai

L'ironia di Medvedev

Il successo sullo statunitense segue inoltre il messaggio ironico lanciato alla concorrenza dal numero 17 al mondo, impegnato a uscire da una crisi di risultati che in più di un'occasione ha provocato sfuriate e polemiche contro la direzione arbitrale e non solo. Sconfitto Alejandro Davidovich Fokina per 6-3, 7-6, il russo aveva infatti scritto sulla telecamera: "Migliore città al mondo". Parole che non troverebbero il supporto dei tanti tennisti che a Shanghai hanno lamentato le difficili condizioni di gioco per via dell'alto tasso di umidità (o chi come Sascha Zverev ha puntato il dito contro l'establishment del tennis accusandolo di avere uniformato la velocità dei campi per favorire il cammino dei primi due tennisti al mondo verso le finali). Tra questi, Holger Rune, che dopo il ritiro causa crampi di Jannik Sinner dalla sfida con Tallon Griekspoor, ha dichiarato: "Volete che qualcuno muoia in campo?". Ad accusare le alte temperature, anche il padrone di casa Novak Djokovic - al Masters cinese il serbo detiene il record di 4 titoli - che ha vomitato per due volte durante l'incontro con Yannick Hanfmann. Questo invece il parere controcorrente di Medvedv, che dopo la vittoria sullo spagnolo aveva dichiarato: "Non è stato facile, né per me né per lui (ride, ndr). In realtà, mi piace questo torneo perché io sono uno che, quando ci sono almeno 28 gradi, soffre. Molti altri no: loro soffrono quando ci sono 33 gradi con umidità. Quindi sì, io soffro in tanti tornei. Qui, invece, soffrono tutti. Questo mi mette un po’ nella stessa condizione di tutti gli altri. Perciò ne sono contento. Ma sì, avrei potuto giocare meglio. Sono stato un po’ disordinato nel secondo set, però sono felice del quadro generale del mio gioco adesso. E sono contento di aver vinto".