La tosse e i cinesi, Musetti casca nelle provocazioni e perde tutto

The Cough War, capitolo secondo. Alle vostre rimostranze, risponderemo facendo suonare le nostre laringi… Tutti proseliti di Pier Capponi, in Cina. Dici una cosa a Pechino, ti danno la risposta a Shanghai. Umoristica, ci mancherebbe, sempre che non siate voi l’oggetto dei frizzi e lazzi, o meglio, dei muchi e degli escreati. Perché di questo si tratta, di tosse, nient’altro che tosse, fenomeno riflesso di natura irritativa, anche producibile volontariamente, che può essere di tipo sieroso, mucoso, mucopurulento o fibrinoso. Che nel tennis di oggi sembra si condensi, nelle sue forme più invadenti, cavernosa e rugginosa, intorno al servizio di Lorenzo Musetti . Il quale se n’era lamentato a Pechino, tra i denti, lasciando filtrare una mezza frase: "’Sti cinesi, tossiscono sempre quando sto per battere". Sulla quale il web s’è distinto per la più stupida polemica che si sia mai sentita, una settimana a dibattere se le parole fossero da interpretare come insulto razzista o si trattasse di un vero e proprio attacco bellico, a base di droni gastroesofagei, al cuore della Cina. Come se di attacchi e atti di belligeranza non ce ne fossero già abbastanza in questo mondo in “equilibrio sopra la follia” (cit. Vasco Rossi).

Musetti cade nella trappola e perde partita e punti per le Finals

Così, a Musetti gliel’hanno rifatto, il coro a base di tosse rugginosa, proprio al centro del match più importante, quello con Auger-Aliassime che valeva un bello sconto sul ticket d’ingresso alle Finals torinesi. E lui ci è caduto, anima candida, e ha pure protestato con l’arbitro. Ovviamente senza che il signor Adel Nour si preoccupasse di entrare in azione. "L’hai sentito? Me lo fanno apposta. Tossiscono prima che io batta la palla. E tu che fai? Niente?". E che può fare quello, sempre più notaio e meno arbitro, dato che al suo posto hanno messo un sistema che ti dice se la palla è dentro o fuori, e te la mostra pure in presa diretta? Potrebbe mai obbligare il pubblico a smettere di tossire? E se tutti si fossero beccati il raffreddore, che figura ci farebbe?

Musetti ko contro Auger-Aliassime: i numeri del match

Piccola storia di un match nato male, e finito senza farla troppo lunga a favore di Auger-Aliassime, grazie alla prova quasi perfetta messa in campo dal canadese, forte di 24 vincenti e 7 ace, e di un rimarchevole 77% di prime in campo con il 76% di punti ottenuti. Cifre alle quali Musetti ha opposto 11 vincenti (17 e 15 i rispettivi errori non forzati), 3 ace, e un più modesto 67% e 59% sul primo servizio. Ma era un Musetti diverso da quello degli ultimi match, più preoccupato e litigioso, non solo con il pubblico, anche con coach Tartarini, costretto alla fine ad allargare le braccia e commentare con uno stressato «E vabbé…», lasciato in sospeso. Un confronto cui Lore si è intrufolato di traverso, cupo e poco ispirato, che gli ha presto fatto comprendere di non avere il favore delle divinità tennistiche. Un lob ben eseguito fuori di poco, una volée spiaccicata sul nastro, un passante che la rete ha deviato in corridoio. Tutto a rovescio per pochi millimetri, che è tipico delle giornate in cui conviene restarsene a letto. Sei palle break per il canadese, tre messe a segno. Tre per Musetti, ma nessun break.

Il punto in vista delle Finals

Peccato, certo… Ma anche nei commenti non è il caso di farla troppo lunga. Il match valeva le Finals solo se Musetti avesse vinto, al momento indica soltanto che Torino si deciderà in volata. Auger-Aliassime dovrà giocarsi bene i prossimi match se vorrà dargli fastidio. Contro Rinderknech nei quarti (ha battuto Lehecka), poi con Medvedev in semifinale. Se vi riesce i due arriveranno appaiati ai prossimi tornei, se addirittura dovesse imporsi a Shanghai il canadese salirà tra gli otto delle Finals e Musetti sarà nono. Ma dopo ci saranno gli impegni di Bruxelles, al quale sono iscritti entrambi, poi di Vienna (Musetti) e Basilea (Auger-Aliassime) e l’Indoor di Parigi (per tutti e due). Al momento Lore è in testa, 3.435 punti contro 2.905, 530 i punti di vantaggio nella classifica Race. Tocca a lui condurre la volata. Meglio se con un atteggiamento più positivo di quello visto in campo ieri.