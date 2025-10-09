"Siete pazzi", Medvedev ci ricasca! Altra polemica con l'arbitro: c'entra pure Nadal

Daniil Medvedev è da sempre un tennista divisivo per il suo modo di essere, in quanto non si fa problemi a dire quello che pensa. Spesso protagonista di sfuriate in campo, dall'altra parte però ha rilasciato tante dichiarazioni divertenti. Una sorta di doppia personalità che in uno sport mentalmente devastante come il tennis è ben accetta. Agli Us Open contro Benjamin Bonzi aveva dato il peggio di sé . Da lì si è separato dal suo coach storico e ha promesso che avrebbe cercato di comportarsi meglio, come ha ricordato a Pechino nella discussione con l'arbitro durante il match contro Learner Tien . L'ultimo episodio della lunga serie di polemiche con il giudice di sedia è avvenuto un'altra volta contro Tien, stavolta al Masters 1000 di Shanghai: partita che il russo è riuscito a portare a casa , a differenza di Pechino.

I precedenti con Nadal

Mentre veniva massaggiato al braccio dal fisioterapista durante un medical time-out, Medvedev si è rivolto all'esperto arbitro svedese Mohamed Lahyani, che gli aveva dato un warning in precedenza. Al russo non è andata giù la decisione: "In tutta la mia vita ho servito e aspettato Rafa per 55 secondi e tu mi dai un code volation alla prima occasione" - ha detto ricordando i suoi match contro Rafael Nadal - L'ho affrontato 5 volte, ogni volta io ero pronto per servire ma lui non era mai pronto per rispondere. Eppure non ha mai ricevuto un time violation. Siete pazzi". L'arbitro assegna questo tipo di warning al tennista che si prende troppo tempo prima di ricevere o di servire. Prima della battuta c'è un conto alla rovescia di 25 secondi, chiamato "short clock": se viene sforato, da regolamento il giocatore dovrebbe essere richiamato con un "time violation". Medvedev però ha ricordato che su alcuni tennisti, come ad esempio Nadal, gli arbitri tendevano a sorvolare anche in caso di violazione dei 25 secondi.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito