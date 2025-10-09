Paolini avanza a Wuhan: Tauson si ritira al 3º set e regala la rimonta. Il prossimo avversario

Jasmine Paolini avanza a Wuhan. La numero 1 d'Italia (e 7ª testa di serie) supera la numero 12 Clara Tauson , costretta a ritirarsi sul parziale di 3-6, 6-1, 3-1. Uno score che si aggiunge alla rimonta su Yue Yuan all'esordio (3-6, 6-4, 6-3) e che vale l'accesso ai quarti di finale del 1000 cinese (ultimo Masters della stagione). Queste le parole della numero 8 Wta: "Mi spiace per lei, aveva giocato un gran primo set".

Paolini: il prossimo avversario

A contendere alla campionessa azzurra il pass per il penultimo atto del torneo, sarà la vincente del match fra la numero 2 Wta Iga Swiatek e la numero 14 Belinda Bencic, attese nel pomeriggio sul centrale dell'Optics Valley International Tennis Center. Approda ai quarti di Wuhan anche Aryna Sabalenka, tornata in campo dopo doppio trionfo allo Us Open (dove ha aggiunto in bacheca il 4º Slam carriera). La numero uno al mondo si è imposta in 2 set su Liudmila Samsonova chiudendo con lo score 6-3, 6-2. Bene anche da Jessica Pegula, che si impone su Ekaterina Alexandrova per 7-5, 3-6, 6-3.