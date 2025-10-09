Djokovic eterno, batte Bergs e vola in semifinale a Shanghai per la decima volta!

Eterno Novak Djokovic . A 38 anni si qualifica per le semifinali del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Shanghai. Il 24 volte vincitore slam, quarta testa di serie, ha battuto 6-3 7-5 il belga Zizou Bergs , n.44 del ranking mondiale. In semifinale affronterà il n.204 del mondo Valentin Vacherot , proveniente dalle qualificazioni. Il monegasco è l'autentica rivelazione del torneo: dopo aver superato Bublik, Machac e Griekspoor, ha eliminato anche la decima testa di serie Holger Rune con il punteggio di 2-6 7-6 6-4. Tra Djokovic e Vacherot sarà il primo confronto diretto a livello Atp.

L'esperienza di Djokovic

Nonostante abbia evitato il terzo set, com'era avvenuto invece nelle precedenti partite contro Munar e Hanfmann, Nole ha dovuto faticare anche quest'oggi. Non tanto nel primo parziale, chiuso 6-3 senza eccessivi patemi, quanto nel secondo: una volta ottenuto il break e andato a servire per il match, il n.5 del mondo ha subito il controbreak di Bergs, che a sua volta ha ceduto nuovamente il servizio sul 5 pari. Djokovic a quel punto ha servito ancora per il match, stavolta tenendo la battuta e vincendo l'incontro in un'ora e 50 minuti. Con questo successo raggiunge la semifinale numero 80 in carriera in un Masters 1000, la decima a Shanghai.

Le parole nel postpartita

Dopo il match, Djokovic è apparso soddisfatto della sua prestazione: "Tutto bene, anche se sono state davvero impegnative queste giornate. Si cerca di sopravvivere. Ora abbiamo una giornata per recuperare e speriamo che sia una bella semifinale", ha affermato in merito alle condizioni climatiche estreme nella metropoli cinese, che hanno messo fuori causa tanti giocatori e causato disturbi quasi a tutti, anche a lui stesso. Sul suo prossimo avversario, l'ex n.1 al mondo ha detto: "È bello per il tennis che Vacherot sia in semifinale, ci è arrivato con merito battendo tanti giocatori top - ha sottolineato -. Mi fa piacere per lui e anche per il suo allenatore, Benjamin Balleret. Lo conosco bene e mi allenavo con lui quando vivevo a Monaco".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito