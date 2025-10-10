Vacherot, la favola da record a Shanghai. E ora il finale tutto da scrivere con Djokovic

Sì, c’è ancora spazio per i sogni e la loro realizzazione in un mondo, compreso quello dello sport e del tennis in particolare, all’apparenza sempre più uniformato? La risposta è affermativa e arriva dal Masters 1000 di Shanghai , il penultimo di stagione, nel quale la corsa del 26enne monegasco Valentin Vacherot non si è ancora fermata (in tribuna a sostenerlo c’era anche il cugino Arthur Rinderknech che oggi alle 9 affronterà Auger - Aliassime nei quarti, a seguire Medvedev - De Minaur ). Partito dalle qualificazioni e come “alternate”, tradotto senza neppure la certezza di poterle disputare se non sfruttando qualche altrui forfait, è approdato in semifinale. Sei vittorie di fila, non banali partendo da quella del primo turno nel draw preliminare, contro il promettente americano Basavareddy , n° 113 Atp, fino ad arrivare a quella di ieri, in rimonta e contro Holger Rune nei quarti del main draw. Il monegasco si è imposto 2-6 7-6 6-4 in tre ore di partita.

L'impresa contro Rune

L’ennesimo capolavoro, suggellato dall’incredulità finale con tanto di mani sul volto, in ginocchio sul terreno di gioco quasi in preghiera. Molti i record legati a questa partecipazione speciale. Valentin, gioco aggressivo che si basa sul servizio e anche sulla presa della rete, è il primo tennista del Principato in semifinale in un Masters 1000 e il secondo giocatore con il ranking più basso tra i migliori quattro a Shanghai. È anche il secondo nella storia fuori dai top 100 (prima del torneo era 204 del ranking) a raggiungere il penultimo step in un 1000, dopo Chris Woodruff a Indian Wells nel 1999 (550 del ranking). Sul centrale della Qizhong Forest Sports City Arena la semifinale è stata dai due volti. Un primo set dominato da Rune, chiuso con due break di vantaggio sul monegasco. Nel secondo set è salito di tono Vacherot che ha giocato alla pari con il n° 11 del mondo ed ex n° 4, e vinto il parziale al tie-break con quattro punti consecutivi dal 4-3 per il rivale. Nel terzo Vacherot ha completato la rimonta, aiutato dai problemi fisici di Rune (crampi da metà del parziale). Si è così assicurato l’ingresso in top 100 per la prima volta in carriera.

La semifinale con Nole

Nella classifica live è al momento al 92° posto (110 il precedente best ranking) e ora lo attende una sfida affascinante contro il giocatore più vincente di sempre, Novak Djokovic, che a 38 anni e tre mesi è il più “vecchio” di sempre ad essere approdato al penultimo gradino di un 1000. Il serbo ha “assorbito” i problemi fisici accusati nel corso del torneo e battuto 6-3 7-5 il belga Zizou Bergs. Giocherà domani la sua 80ª semifinale 1000, da favorito, certo. Ma Valentin vuole continuare a sognare.