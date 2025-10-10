Federer, ritorno al passato: in campo a Shanghai, il motivo

Roger Federer torna a calcare un campo da tennis. Non per un match ufficiale, ma per un’esibizione che promette di regalare emozioni, sorrisi e nostalgia. Il leggendario campione svizzero sarà protagonista, ancora una volta, a Shanghai : la città che per anni lo ha amato, idolatrato e applaudito, si prepara a riaccoglierlo con il calore che solo i grandi sanno suscitare. Dopo il suo addio al tennis professionistico, questo ritorno ha un sapore speciale - non tanto sportivo quanto simbolico. Federer non è mai stato solo un tennista: è stato poesia in movimento, ambasciatore del fair play, volto globale di uno sport che grazie a lui ha superato i confini della racchetta. Il pubblico cinese, che lo ha sempre venerato, non vede l’ora di riabbracciarlo. E Roger, con il suo solito sorriso disarmante, non si è fatto attendere.

Shanghai, l’abbraccio al Re

Martedì, l’Aeroporto Internazionale di Pudong ha vissuto una piccola magia: Roger Federer è atterrato e, come accadeva nei giorni migliori, è stato accolto con entusiasmo e affetto da fan e addetti ai lavori. Ad attenderlo c’era anche Michael Luevano, Direttore del torneo di Shanghai, che non ha nascosto la gioia per la presenza dell’ex numero uno al mondo. Federer, due volte vincitore del prestigioso evento, parteciperà venerdì 10 ottobre al "Roger & Friends Celebrity Doubles Match", un’esibizione speciale che si terrà sul Centrale della Qizhong Forest Sports City Arena, al termine della sessione serale. A condividere il campo con lui saranno le star cinesi Donnie Yen e Leo Wu, insieme all’ex campionessa slam Jie Zheng, trionfatrice in doppio agli Australian Open e a Wimbledon nel 2006. Non sarà una sfida, ma un inno alla bellezza del tennis - e al legame tra Federer e la Cina, che si è costruito nel tempo e resiste anche ora che le classifiche non contano più.

Federer, un ritorno al passato

Oltre al match di esibizione, Federer ha partecipato all’inaugurazione dei rinnovati campi da tennis della Prima Scuola Sportiva Giovanile Amatoriale del Distretto di Xuhui. Un gesto che mostra quanto il suo impegno per il futuro del tennis resti intatto, anche fuori dal circuito ATP. “Shanghai occupa un posto speciale nel mio cuore, e vedere il tennis prosperare qui è incredibilmente gratificante”, ha dichiarato Federer a Forbes.com, confermando il suo legame profondo con la città e con il popolo cinese. Nonostante abbia ufficialmente detto addio alle competizioni, il suo ritorno a Shanghai è la prova che certi amori non finiscono - si trasformano. E così, mentre il mondo guarda avanti, Federer - apparso a luglio anche a Wimbledon - continua a scrivere la sua storia, fatta di classe, passione e connessioni autentiche. Un campione che non smette mai di emozionare, anche quando la partita è solo un gioco tra amici.