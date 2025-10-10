Paolini-Swiatek, diretta Wuhan: i quarti di finale in tempo reale

Benvenuti alla diretta dell'incontro fra Jasmine Paolini e Iga Swiatek. Sul cemento della Optics Valley International Tennis Center di Wuhan, la numero 1 d'Italia, già reduce dal successo su Clara Tauson (3-6, 6-1, 3-1), contende alla numero 2 al mondo, che agli ottavi ha superato Belinda Bencic (7-6, 6-4), l'accesso ai quarti di finale del 1000 cinese. La vincitrice raggiungerà alla semifinale di sabato 11, la numero 3 Wta Coco Gauff, che a sua volta si è aggiudicata i quarti di finale contro Laura Siegemund (6-3, 6-0). Ultimo atto in programma domenica 12 ottobre.