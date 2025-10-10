Paolini-Swiatek, diretta Wuhan: i quarti di finale in tempo reale

Benvenuti alla diretta dell'incontro fra Jasmine Paolini e Iga Swiatek. Sul cemento della Optics Valley International Tennis Center di Wuhan, la numero 1 d'Italia, già reduce dal successo su Clara Tauson (3-6, 6-1, 3-1), contende alla numero 2 al mondo, che agli ottavi ha superato Belinda Bencic (7-6, 6-4), l'accesso ai quarti di finale del 1000 cinese. La vincitrice raggiungerà alla semifinale di sabato 11, la numero 3 Wta Coco Gauff, che a sua volta si è aggiudicata i quarti di finale contro Laura Siegemund (6-3, 6-0). Ultimo atto in programma domenica 12 ottobre.
12:15
Il cammino di Jasmine a Wuhan
All’esordio vincente sulla numero 108 Wta Yue Yuan, rimontata con lo score 3-6, 6-4, 6-3, la campioness azzurra ha ribaltato anche il vantaggio di Tauson, aggiudicandosi poi i quarti in seguito al ritiro della danese sul parziale di 3-6, 6-1, 3-1.
12:05
A che ora si gioca
Il match fra Paolini e Swiatek è in programma alle ore 13 di venerdì 10 ottobre sul centrale dell’Optics.
12:00
Paolini-Swiatek: i precedenti
In palio a Wuhan, per la campionessa azzurra c'è anche l'occasione di centrare la prima vittoria contro l'ex leader del ranking Wta. Le due si affrontano inoltre per la 7ª volta in carriera. Questi tutti i successi della polacca:
- Cincinnati 2025, finale: Swiatek b. Paolini 7-5, 6-4
- Bad Homburg 2025, semifinale: Swiatek b. Paolini 6-1, 6-3
- BJK Cup 2024: Swiatek b. Paolini 3-6, 6-4, 6-4
- Roland Garros 2024, finale: Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1
- Us Open 2022, primo turno: 6-3, 6-0
- Praga 2018, sedicesimi di finale: Swiatek b. Paolini 6-2, 6-1