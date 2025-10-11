WUHAN (Cina) - In un match folle Coco Gauff batte Jasmine Paolini e si qualifica per la finale del Wta 1000 di Wuhan, la sua quinta in carriera nel circuito 1000. La tennista statunitense si è imposta con il punteggio di 6-4 , 6-3 dopo un'ora e 20 di gioco, per Jas una sconfitta amara per come si è sviluppata la contesa ma mantiene 218 punti di vantaggio nella race sulla Rybakina per la corsa alle Finals. Ci sono state tre partite, la prima è fino al 6° gioco del 1° set quando Gauff strappa il servizio a Paolini per portarsi 4-2, da quel momento inizia una lotta alla sopravvivenza alla battuta: 11 break consecutivi con entrambe le tenniste che non riescono più a tenere la battuta tra bravura dell'avversaria ma soprattutto tantissimi errori gratuiti! In questo calvario la statunitense si prende la prima frazione (6-4). Al 7° gioco del 2° set comincia la terza partita perché Gauff tiene la battuta riportando on-serve la contesa dove Jasmine, però, non ne ha più ed alza bandiera bianca. Paolini resta in Cina dove giocherà il Wta 500 di Ningbo

12:32

Game set & Match Gauff!

Per la rima volta in stagione Coco batte Jasmine e vola in finale a Wuhan. La statunitense si fa annullare 2 match-point (dal 40-0) ma poi chiude

12:27

Jasmine non riesce a replicare: Gauff serve per chiuedere

La statunitense trova continuità da fondo e Paolini non riesce a replicare: BREAK per il 5-3

12:20

È FINITA: Gauff tiene la battuta e adesso si torna on-serve, 4-3

Al 7° gioco del 2° set la striscia è finita: Coco, con enorme difficoltà, riesce a tenere il servizio (a 30) per portarsi 4-3 e quindi riportare la frazione on-serve. Tocca a Jasmine

12:18

Non c'è 10 senza 11: 3-3

Solitamente si dice "on serve" quando si prosegue tenendo il servizio, qui siamo "on break" perché salgono ad 11 i break filati.

12:13

E sono 10 break consecutivi: Paolini 3-2

Non è più una partita ma una lotta alla sopravvivenza: Gauff va a sevire e piazza il doppio fallo per il 30-40 e sullo scabio Jas viene bene a rete per riprendersi per la terza volta il break di vantaggio

12:09

E sono 9 break consecutivi! 2-2

Ancora una volta Paolini ha la palla game (40-30) ma non riesce a convertirla finendo palla break, con anche un pizzico di sfortuna, e Gauff ringrazia per il 9° break consecutivo

12:02

Incubo al servizio: Paolini riprende il BREAK, 2-1

E facciamo 8 game consecutivi con la tennista al servizio che non riesce a difenderlo

11:59

Agonia al servizio: CONTRO-BREAK Gauff, 1-1

Dopo 6 turni di battuta di break..ecco il 7°: Jas vola 40-15 ma in un amen si arriva al break di Coco

11:53

Secondo set che inizia con...un BREAK! Paolini 1-0

Continua il trand del 1° set con le tenniste al servizio che faticano a tenerlo: Gauff cede a 15 la battuta all'azzurra

11:48

Game 1st set Gauuf: 6-4

Cinque turni consecutivi al servizio e 5 break con l'ultimo però fatel per Paolini che deve cedere il set

11:43

...e nuovo CONTRO-BREAK PAOLINI: 5-4

Per la seconda volta Coco non concretizza il break, questa volta addirittura a 0 perde il servizio tenendo Jasmine in paryita

11:40

Nuovo BREAK Gauff: 5-3

Altro turno ad alta tensione: 0-30 Gauff, 30-30 e poi 30-40 per la statunitese. Jas riesce ad andare ai vantaggi dove oerò negli scambi subisce la potenza della statunitense che si riprende il break di vantaggio

11:36

CONTRO-BREAK PAOLINI: 4-3!

Gauff è poco cinica, regala due punti consecutivi e Paolini sul 30-40 non si fa pregare con il passane vincete per recuperare il break

11:30

BREAK GAUFF: è 4-2!

Turno difficile per Paolini che si trova sotto 15-40: Gauff tira fuori il dritto (30-40) ma poi nello scambio successivo impone la sua solidità da fond per il break

11:25

Rammarico Jasmine: Gauff 3-2

Game con rammarichi per Paolini: sullo 0-15 sbaglia il rovescio definitivo per il possibile 0-30 e sul 15-30 nastro USA per il 30-30. Scampato i pericoli Gauff chiude il game

11:22

Jasmine spegne subito le velleità di Gauff: 2-2

Gauff pare bene con un bella risposta vincente (0-15) ma poi Paolini si prende il game

11:17

Gauff di forza per il 2-1

Primo game lotatto con Coco che sul 30-30 viene bene a rete per chiudere (40-30) e poi vince di forza lo scambio per chiudere

11:14

Jasmine risponde: 1-1

Anche l'azzurra tiene a 0 la battuta

11:11

Gauff parte bebe: 1-0

Debuto al servizio comodo per Gauff che a 0 chiude il primo game

11:03

Tenniste in campo!

Jasmine e Coco in campo per il riscaldamento: Gauff vince il sorteggio e decide di servire

10:47

Corsa alle Finals: chi è già sicura

Le migliori 8 al mondo (più 2 riserve) del 2025 si giocheranno le Wta Finals a Riad, ecco ad oggi la situazione (in grassetto le tenniste già qualificate) ricorando che Paolini a 218 punti di vantaggio sulla Rybakina che manterrà anche in caso di KO contro Gauff:

1) A.Sabalenka

2) I.Swiatek

3) A.Anisimova

4) C.Gauff

5) J.Pegula

6) M.Keys

7) M.Andreeva

8) J.PAOLINI

9) E.Andreeva



10:40

Wuhan, l'altra semifinale

Paolini-Gauff si giocano tra pochi minuti l'accesso alla finale del Wta 1000 di Wuhan, chi vine si siderà e apsetterà l'avversaria che uscirà dalla sfda tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la numero 7 al mondo Jessica Pegula chiamta a sfatare il mito. Infatti la Sabaleka è imbattuta in carriera nel Wta cinese: 20-0!

10:37

Swiatek ko, la soddisfazione di Paolini

Il successo contro Iha Swiatek nei quarti è stato il primo in carriera (1-6) dell'azzurra contro la polacca, una liberzione per Jasmine: "Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Avevo perso tante volte contro di lei, ho dovuto giocare il mio miglior tennis, fortunatamente ha funzionato tutto dall'inizio alla fine, ed era importante contro un'avversaria solida come leiGauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale"

10:34

Obiettivo Riad!

Grazie al successo qaurti contro la Swiatek Paolini è diventata l’azzurra ad aver raggiunto più semifinali da “1000” (5), precedendo Pennetta (4), Errani (4) e Schiavone (3) ma, soprattutto, vede sempre più vicino il pass per le Wta Finals di Riad. Infatti, oltre alla vittoria contro la polacca, grazie alll’eliminazione nei quarti di Elena Rybakina l'azzurra non solo è sicura di mantenere l’ottava posizione ma fa un grosso passo avanti: nella Race live Paolini ha ora 4.131 punti contro i 3.913 punti della kazaka. Vincendo il Wta 1000 di Wuhan staccherebbe matematicamente il pass

10:30

Gli scontri diretti: Jasmine comanda!

Paolini e Gauff si sono incontrare 5 volte a livello Wta con l'italiana che è diventata un rebus per la statunitense in questo 2025. Jas infatti ha vinto tutti gli ultimi 3 scontri diretti potandosi al comando 3-2, i prececenti:

2021- Adelaide (R16): Gauff 6-4, 6-7, 6-2

2023 - Cincinnati (QF): Gauff 6-3, 6-2

2025 - Stoccarda (QF): Paolini 6-4, 6-3

2025 - Roma (F): Paolini 6-4, 6-2

2025 - Cincinnati (QF): Paolini 2-6, 6-4, 6-3

10:20

La semifinale Paolini-Gauff

Tra poco la partita tra Paolini e Gauff, semifinale del Wta 1000 di Wuhan, in programma come secondo incontro sul Center Court a partire delle 11 italiane. L’incontro sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Supertennis, su Sky Sport per gli abbonati. La diretta streaming sarà disponibile sull’app di Supertennis, su Skygo e su Now.

Wuhan (Cina)