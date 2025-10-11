Djokovic si arrende a Shanghai: Vacherot impresa storica, batte Nole in 2 set e vola in finale!

SHANGHAI (Cina) - È Valentin Vacherot il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai! Il qualificato monegasco supera Novak Djokovic sul punteggio di 6-3 6-4, approfittando di qualche problema fisico del serbo, e raggiunge una finale da record. Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic, quinto della classifica mondiale e quarta forza del tabellone, in due set. L'ex numero 1 del mondo ha richiesto un time-out medico nel primo set e nel secondo è capitolato sotto i colpi del monegasco che compie un'impresa storica.
Impresa da record
Valentin, partito come alternate nelle qualificazioni, diventa il primo monegasco a raggiungere una finale '1000' e il tennista con il ranking più basso a raggiungere una finale di un Masters 1000. Alla posizione 204, Vacherot supera il precedente record di Andrei Pavel che raggiunse la finale a Parigi nel 2003 da numero 191. La favola del 26enne potrebbe diventare ancora più incredibile qualora Arthur Rinderknech, cugino di Valentin, superasse Daniil Medvedev nell'altra semifinale dell'Atp di Shanghai. Finale o no in famiglia, resta una grandissima impresa quella di Vacherot che scala il ranking avvicinandosi alla Top50.