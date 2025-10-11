Djokovic si arrende a Shanghai: Vacherot impresa storica, batte Nole in 2 set e vola in finale!

SHANGHAI (Cina) - È Valentin Vacherot il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai! Il qualificato monegasco supera Novak Djokovic sul punteggio di 6-3 6-4, approfittando di qualche problema fisico del serbo, e raggiunge una finale da record. Il 26enne tennista monegasco, proveniente dalle qualificazioni e 204esimo del ranking mondiale, ha eliminato in semifinale il serbo Novak Djokovic, quinto della classifica mondiale e quarta forza del tabellone, in due set. L'ex numero 1 del mondo ha richiesto un time-out medico nel primo set e nel secondo è capitolato sotto i colpi del monegasco che compie un'impresa storica.