Vacherot trionfa a Shanghai, la favola si completa: battuto in rimonta il cugino Rinderknech!

Nessuno svegli Valentin Vacherot: è lui il nuovo e inaspettato campione di Shanghai. Monegasco, classe 1998 e zero titoli in bacheca. Almeno fino al 12 ottobre 2025, data in cui il circuito maggiore ha visto trionfare in un 1000 il tennista con il più basso posizionamento in classifica nella storia dei Masters. Sul cemento della Qizhong Forest Sports City Arena, Vacherot è sceso in campo da numero 204 al mondo, per poi scrivere l'ultima pagina della favola battendo in rimonta il cugino Arthur Rinderknech con il finale di 4-6, 6-3, 6-3. Un trionfo che vale inoltre 164 posizioni in graduatoria e l'ingresso nella top 50. Festeggia anche il Principato, che per la prima volta vede la propria bandiera nell'albo d'oro di un torneo Atp. Queste le parole del nuovo campione di Shanghai, che eredita dunque il trofeo dal ritirato Jannik Sinner: "È irreale quello che è successo, è pazzesco. Sono felicissimo di come ho giocato. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, che mi hanno accompagnato in carriera. Oggi avrebbero dovuto esserci due vincitori, ma nel tennis non è possibile. È una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissimo. Grazie Arthur. Era il 2017 quando sono arrivato alla Texas A&M grazie a te. Se non fosse successo, non sarei qui oggi. Sognavo di entrare in Top 10 come te, ora ci siamo insieme".