Vacherot trionfa a Shanghai, la favola si completa: battuto in rimonta il cugino Rinderknech!

Nessuno svegli Valentin Vacherot: è lui il nuovo e inaspettato campione di Shanghai. Monegasco, classe 1998 e zero titoli in bacheca. Almeno fino al 12 ottobre 2025, data in cui il circuito maggiore ha visto trionfare in un 1000 il tennista con il più basso posizionamento in classifica nella storia dei Masters. Sul cemento della Qizhong Forest Sports City Arena, Vacherot è sceso in campo da numero 204 al mondo, per poi scrivere l'ultima pagina della favola battendo in rimonta il cugino Arthur Rinderknech con il finale di 4-6, 6-3, 6-3. Un trionfo che vale inoltre 164 posizioni in graduatoria e l'ingresso nella top 50. Festeggia anche il Principato, che per la prima volta vede la propria bandiera nell'albo d'oro di un torneo Atp. Queste le parole del nuovo campione di Shanghai, che eredita dunque il trofeo dal ritirato Jannik Sinner: "È irreale quello che è successo, è pazzesco. Sono felicissimo di come ho giocato. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto, che mi hanno accompagnato in carriera. Oggi avrebbero dovuto esserci due vincitori, ma nel tennis non è possibile. È una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissimo. Grazie Arthur. Era il 2017 quando sono arrivato alla Texas A&M grazie a te. Se non fosse successo, non sarei qui oggi. Sognavo di entrare in Top 10 come te, ora ci siamo insieme".
Vacherot: cronaca di un'impresa
Si è conclusa per come era cominciata l'impresa di Vacherot, che a Shanghai ha esordito ribaltando lo svantaggio nel match valido per le qualificazioni contro Nishesh Basavareddy (7-6(9), 4-6, 2-6). Una fase del torneo in cui nessuno si era ancora accorto del numero 204 Atp, che pure qualcosa di speciale in pentola aveva. Come l'ingresso nel main draw grazie alla seconda rimonta sul canadese Liam Draxl (4-6, 7-6(5), 6-4) e il primo turno dominato contro Laslo Djere (6-3, 6-4). Fin qui nulla che meritasse l'attenzione del grande pubblico. C'è voluto allora battere il numero 16 al mondo Aleksandr Bublik (3-6, 6-3, 6-4, ancora una volta in rimonta), uno la cui risonanza mediatica è abbastanza forte da accendere un primo riflettore sul monegasco, che da quel momento ha evidentemente iniziato a crederci davvero. Vacherot straccia i pronostici dei match contro Tomaso Machac (6-0, 3-1, rit.), Tallon Griekspoor (4-6, 7-6(1), 6-4) e il numero 11 Atp Holger Rune (6-2, 4-7(4), 4-6). Vacherot è l'underdog di Shanghai, nessuno lo ha visto arrivare, il racconto della sua favola inizia a diffondersi. Ad attenderlo c'è ora il padrone di casa Novak Djokovic, che al 1000 cinese detiene il primato di 4 trionfi. L'ex numero 1 al mondo - anche lui non immune al caldo che ha messo alla prova più d'una testa di serie - deve cedere la scena con il finale di 3-6, 4-6. Nel mentre, dall'altra del tabellone avanza il cugino numero 28 Atp Arthur Rinderknech, che si accomoda in finale dopo avere sconditto Daniil Medvedev al terzo set (4-6, 6-2, 6-4). Il resto, è storia.
I migliori outsider dei Masters
Questi i 5 tennisti che partiti dal fondo della classifica sono riusciti nell'impresa di strappare un 1000 alle teste di serie:
- Vacherot: n.204 (Shanghai 2025)
- Coric: n.152 (Cincinnati 2022)
- Carretero: n.143 (Hamburg 1996)
- Pernfors: n.95 (Montreal 1993)
- Popyrin: n. 62 (Montreal 2024)