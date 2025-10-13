Alcaraz allunga su Sinner, Auger-Aliassime insidia Musetti: la situazione tra ranking e race Atp

Carlos Alcaraz aumenta il vantaggio su Jannik Sinner nel ranking Atp. Il numero 1 del mondo, nonostante non abbia giocato il Masters 1000 di Shanghai, cede solamente 200 punti, poiché un anno fa non si era spinto oltre i quarti di finale. Perde molti più punti invece l'altoatesino (900), che l'anno scorso vinse il torneo, mentre quest'anno ha salutato al secondo turno dopo il ritiro contro Griekspoor. Nella classifica aggiornata dopo Shanghai, lo spagnolo ha 1340 punti di vantaggio (11340 contro i 10000 di Jannik): si avvicina dunque la possibilità di chiudere la stagione in vetta.
Alcaraz e Sinner: i prossimi impegni
I due saranno impegnati questa settimana nel Six Kings Slam, torneo esibizione che non vale ai fini della classifica. A seguire, Sinner giocherà il 500 di Vienna (dal 20 al 26 ottobre), mentre Alcaraz in questo momento non è iscritto né in Austria né a Basilea, che si gioca in contemporanea. Dal 25 ottobre al 2 novembre c'è il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove Carlos avrà 100 punti da difendere, a differenza di Jannik che partirà da zero poiché non ha partecipato nel 2024. Si ribalterà la situazione alle Finals di Torino, dove l'italiano è campione in carica, mentre lo spagnolo, eliminato ai gironi nella scorsa edizione, difenderà solo 200 punti.
I movimenti nel ranking Atp
I primi 6 giocatori del ranking Atp perdono terreno dopo Shanghai, non a livello di posizioni ma di punti, perché hanno tutti peggiorato il risultato della scorsa stagione. Alexander Zverev e Taylor Fritz, eliminati al secondo turno, scendono rispettivamente a 5930 e 4645 punti. Novak Djokovic ha disputato un buon torneo che lo ha portato fino alla semifinale, ma un anno fa aveva raggiunto la finale, per cui scende a quota 4580. Ben Shelton, fuori all'esordio, è a 4100, insidiato a questo punto da Alex de Minaur, che si avvicina con 3935. Alle sue spalle Lorenzo Musetti (3645) scavalca Jack Draper (3590), che è infortunato e tornerà nel 2026. Chiude la top 10 Karen Khachanov con 3190. Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli resta in 22ª posizione con 1950 punti, poco più su di Luciano Darderi, che guadagna 3 posizioni e ora è 26° con 1649. Seguono: Lorenzo Sonego (47°, 1105 punti), Matteo Berrettini (61°, 905), Mattia Bellucci (71°, 837), Matteo Arnaldi (74°, 818) e Luca Nardi (83°, 747). Da segnalare il grande balzo in avanti dei due finalisti Rinderknech e Vacherot, ora rispettivamente n.28 (1602 punti) e n.40 (1283).
La situazione nella race
Entra nella fase decisiva la race Atp, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nell'anno solare, con i primi 8 che giocheranno le Atp Finals di Torino. Alcaraz e Sinner sono già qualificati. Di fatto lo sarebbe anche Djokovic, la cui partecipazione però non è sicura. La situazione sembra poi delineata con Zverev, Fritz, Shelton, de Minaur e Musetti, che al momento sarebbe l'ultimo a staccare il pass. Il carrarino deve difendersi dall'assalto di Felix Auger-Aliassime, al momento il primo degli esclusi (considerando il forfait di Draper). Con 2905 punti nella race, il canadese è a -530 da Musetti, il che significa che dovrà disputare un finale di stagione perfetto e sperare che l'azzurro non faccia altrettanto.
Il duello Musetti-Aliassime
Sia Musetti che Aliassime sono iscritti all'Atp 250 in Belgio, che quest'anno si gioca a Bruxelles e non ad Anversa. Auger difende i quarti di finale, mentre Musetti non ha partecipato l'anno scorso, per cui avrà tutto da guadagnare. Successivamente, Lorenzo sarà di scena a Vienna, dove dovrà difendere i 200 punti della semifinale del 2024; Felix giocherà in contemporanea a Basilea, in cui un anno fa non andò oltre gli ottavi. A Parigi-Bercy entrambi potranno guadagnare bottino: l'italiano l'anno scorso uscì all'esordio, mentre il canadese non partecipò. L'ultimo appuntamento prima delle Finals sarà il 250 di Metz, che Auger giocherà per la prima volta in carriera. Per andare a Torino, all'azzurro basterà tenere a debita distanza il canadese: considerando che non ha tanti punti da difendere, la qualificazione è nelle sue mani.
La top 10 del ranking Atp
1. Carlos Alcaraz (11340)
2. Jannik Sinner (10000)
3. Alexander Zverev (5930)
4. Taylor Fritz (4645)
5. Novak Djokovic (4580)
6. Ben Shelton (4100)
7. Alex de Minaur (3935)
8. Lorenzo Musetti (3645)
9. Jack Draper (3590)
10. Karen Khachanov (3190)
La top 10 della race Atp
1. Carlos Alcaraz (11040)
2. Jannik Sinner (8500)
3. Novak Djokovic (4580)
4. Alexander Zverev (4280)
5. Taylor Fritz (3835)
6. Ben Shelton (3720)
7. Alex de Minaur (3545)
8. Lorenzo Musetti (3435)
9. Jack Draper (2990)*
10. Felix Auger-Aliassime (2905)
* Draper non è da considerare in ottica Finals perché è infortunato e tornerà in campo direttamente nel 2026.
Carlos Alcaraz aumenta il vantaggio su Jannik Sinner nel ranking Atp. Il numero 1 del mondo, nonostante non abbia giocato il Masters 1000 di Shanghai, cede solamente 200 punti, poiché un anno fa non si era spinto oltre i quarti di finale. Perde molti più punti invece l'altoatesino (900), che l'anno scorso vinse il torneo, mentre quest'anno ha salutato al secondo turno dopo il ritiro contro Griekspoor. Nella classifica aggiornata dopo Shanghai, lo spagnolo ha 1340 punti di vantaggio (11340 contro i 10000 di Jannik): si avvicina dunque la possibilità di chiudere la stagione in vetta.
Alcaraz e Sinner: i prossimi impegni
I due saranno impegnati questa settimana nel Six Kings Slam, torneo esibizione che non vale ai fini della classifica. A seguire, Sinner giocherà il 500 di Vienna (dal 20 al 26 ottobre), mentre Alcaraz in questo momento non è iscritto né in Austria né a Basilea, che si gioca in contemporanea. Dal 25 ottobre al 2 novembre c'è il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove Carlos avrà 100 punti da difendere, a differenza di Jannik che partirà da zero poiché non ha partecipato nel 2024. Si ribalterà la situazione alle Finals di Torino, dove l'italiano è campione in carica, mentre lo spagnolo, eliminato ai gironi nella scorsa edizione, difenderà solo 200 punti.
I movimenti nel ranking Atp
I primi 6 giocatori del ranking Atp perdono terreno dopo Shanghai, non a livello di posizioni ma di punti, perché hanno tutti peggiorato il risultato della scorsa stagione. Alexander Zverev e Taylor Fritz, eliminati al secondo turno, scendono rispettivamente a 5930 e 4645 punti. Novak Djokovic ha disputato un buon torneo che lo ha portato fino alla semifinale, ma un anno fa aveva raggiunto la finale, per cui scende a quota 4580. Ben Shelton, fuori all'esordio, è a 4100, insidiato a questo punto da Alex de Minaur, che si avvicina con 3935. Alle sue spalle Lorenzo Musetti (3645) scavalca Jack Draper (3590), che è infortunato e tornerà nel 2026. Chiude la top 10 Karen Khachanov con 3190. Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli resta in 22ª posizione con 1950 punti, poco più su di Luciano Darderi, che guadagna 3 posizioni e ora è 26° con 1649. Seguono: Lorenzo Sonego (47°, 1105 punti), Matteo Berrettini (61°, 905), Mattia Bellucci (71°, 837), Matteo Arnaldi (74°, 818) e Luca Nardi (83°, 747). Da segnalare il grande balzo in avanti dei due finalisti Rinderknech e Vacherot, ora rispettivamente n.28 (1602 punti) e n.40 (1283).