Alcaraz allunga su Sinner, Auger-Aliassime insidia Musetti: la situazione tra ranking e race Atp

Carlos Alcaraz aumenta il vantaggio su Jannik Sinner nel ranking Atp. Il numero 1 del mondo, nonostante non abbia giocato il Masters 1000 di Shanghai, cede solamente 200 punti, poiché un anno fa non si era spinto oltre i quarti di finale. Perde molti più punti invece l'altoatesino (900), che l'anno scorso vinse il torneo, mentre quest'anno ha salutato al secondo turno dopo il ritiro contro Griekspoor . Nella classifica aggiornata dopo Shanghai, lo spagnolo ha 1340 punti di vantaggio (11340 contro i 10000 di Jannik): si avvicina dunque la possibilità di chiudere la stagione in vetta.

Alcaraz e Sinner: i prossimi impegni

I due saranno impegnati questa settimana nel Six Kings Slam, torneo esibizione che non vale ai fini della classifica. A seguire, Sinner giocherà il 500 di Vienna (dal 20 al 26 ottobre), mentre Alcaraz in questo momento non è iscritto né in Austria né a Basilea, che si gioca in contemporanea. Dal 25 ottobre al 2 novembre c'è il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove Carlos avrà 100 punti da difendere, a differenza di Jannik che partirà da zero poiché non ha partecipato nel 2024. Si ribalterà la situazione alle Finals di Torino, dove l'italiano è campione in carica, mentre lo spagnolo, eliminato ai gironi nella scorsa edizione, difenderà solo 200 punti.

I movimenti nel ranking Atp

I primi 6 giocatori del ranking Atp perdono terreno dopo Shanghai, non a livello di posizioni ma di punti, perché hanno tutti peggiorato il risultato della scorsa stagione. Alexander Zverev e Taylor Fritz, eliminati al secondo turno, scendono rispettivamente a 5930 e 4645 punti. Novak Djokovic ha disputato un buon torneo che lo ha portato fino alla semifinale, ma un anno fa aveva raggiunto la finale, per cui scende a quota 4580. Ben Shelton, fuori all'esordio, è a 4100, insidiato a questo punto da Alex de Minaur, che si avvicina con 3935. Alle sue spalle Lorenzo Musetti (3645) scavalca Jack Draper (3590), che è infortunato e tornerà nel 2026. Chiude la top 10 Karen Khachanov con 3190. Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli resta in 22ª posizione con 1950 punti, poco più su di Luciano Darderi, che guadagna 3 posizioni e ora è 26° con 1649. Seguono: Lorenzo Sonego (47°, 1105 punti), Matteo Berrettini (61°, 905), Mattia Bellucci (71°, 837), Matteo Arnaldi (74°, 818) e Luca Nardi (83°, 747). Da segnalare il grande balzo in avanti dei due finalisti Rinderknech e Vacherot, ora rispettivamente n.28 (1602 punti) e n.40 (1283).