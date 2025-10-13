Sabalenka al comando, Paolini si gioca un posto alle Finals: la situazione nel ranking Wta

I prossimi tornei saranno decisivi per Jasmine Paolini in vista delle Wta Finals di Riyadh . All'ultimo grande appuntamento della stagione saranno presenti le prime 8 tenniste della race, ovvero la classifica che tiene conto dei risultati raggiunti nell'anno solare. Già qualificate Sabalenka, Swiatek, Gauff, Anisimova e Pegula, ma c'è battaglia per gli ultimi posti. Al momento l'italiana sarebbe l'ultima ad entrare, con i suoi 4131 punti nella race, ma è insidiata da Rybakina, prima delle escluse con 3913 . Non è sicura del posto neanche Andreeva, a quota 4320. Su Keys invece è ancora incerta la data del rientro in campo: al momento sarebbe qualificata grazie al successo in Australia, ma se dovesse dare forfait, a quel punto sia Paolini che Rybakina staccherebbero il pass per le Finals.

I prossimi appuntamenti

Paolini e Rybakina sono iscritte al Wta 500 di Ningbo, in corso questa settimana, e al Wta 500 di Tokyo, in programma dal 18 al 26 ottobre. Sono gli ultimi due tornei che decideranno chi sarà l'ultima giocatrice ad accedere alle Finals di Riyadh, in caso di partecipazione da parte di Keys. Da tenere presente che sia l'italiana che la kazaka hanno saltato questi tornei l'anno scorso, dunque partono da zero e avranno tutto da guadagnare. Discorso diverso per Andreeva, appena sopra a Jasmine nella race: la russa è finalista in carica a Ningbo, per cui rischia di perdere punti qualora dovesse peggiorare il risultato del 2024.

