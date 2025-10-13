Sabalenka al comando, Paolini si gioca un posto alle Finals: la situazione nel ranking Wta

Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento nella classifica mondiale aggiornata oggi dalla Wta. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, grazie alla semifinale al Wta 1000 di Wuhan (fermata da Coco Gauff, poi vincitrice del titolo), è stabile all'ottavo posto. Perde dieci posizioni Lucia Bronzetti, ora numero 84. Fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, numero 91, mentre ne fa due indietro Lucrezia Stefanini, 152esima. Grazie agli ottavi nel "125" di Maiorca risale quattro gradini Nuria Brancaccio, che si assesta al numero 154 ad un passo soltanto dal "best ranking" firmato a fine settembre.
I movimenti ai primi posti del ranking
Uno scambio di poltrona ed una "new entry" nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la 52esima settimana consecutiva (la 60esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la bielorussa, regina bis a New York, con la mancata conferma del titolo a Wuhan (battuta in semifinale da Pegula) vede ridursi a 1.632 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek, che ha perso la leadership un anno fa dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c'è la statunitense Coco Gauff, vincitrice a Wuhan (e al Roland Garros), staccata ora di 895 punti dalla polacca. La 21enne di Atlanta precede le due connazionali Amanda Anisimova, che conferma il proprio best ranking, e Jessica Pegula, che grazie alla finale di Wuhan guadagna una posizione ed è quinta scavalcando la 18enne russa Mirra Andreeva, che scende in sesta posizione. Segue l'altra statunitense Madison Keys, vincitrice agli Australian Open ma ferma da un mese e mezzo. Ottava Paolini davanti alla kazaka Elena Ribakina e alla "new entry" di questa settimana, la russa Ekaterina Alexandrova, decima.
La top 10 del ranking Wta
1. Aryna Sabalenka 10.400
2. Iga Swiatek 8.768
3. Coco Gauff 7.873
4. Amanda Anisimova 5.924
5. Jessica Pegula 5.183
6. Mirra Andreeva 4.643
7. Madison Keys 4.449
8. Jasmine Paolini 4.331
9. Elena Rybakina 4.113
10. Ekaterina Alexandrova 3.158
Paolini-Rybakina: duello per le Finals
I prossimi tornei saranno decisivi per Jasmine Paolini in vista delle Wta Finals di Riyadh. All'ultimo grande appuntamento della stagione saranno presenti le prime 8 tenniste della race, ovvero la classifica che tiene conto dei risultati raggiunti nell'anno solare. Già qualificate Sabalenka, Swiatek, Gauff, Anisimova e Pegula, ma c'è battaglia per gli ultimi posti. Al momento l'italiana sarebbe l'ultima ad entrare, con i suoi 4131 punti nella race, ma è insidiata da Rybakina, prima delle escluse con 3913. Non è sicura del posto neanche Andreeva, a quota 4320. Su Keys invece è ancora incerta la data del rientro in campo: al momento sarebbe qualificata grazie al successo in Australia, ma se dovesse dare forfait, a quel punto sia Paolini che Rybakina staccherebbero il pass per le Finals.
I prossimi appuntamenti
Paolini e Rybakina sono iscritte al Wta 500 di Ningbo, in corso questa settimana, e al Wta 500 di Tokyo, in programma dal 18 al 26 ottobre. Sono gli ultimi due tornei che decideranno chi sarà l'ultima giocatrice ad accedere alle Finals di Riyadh, in caso di partecipazione da parte di Keys. Da tenere presente che sia l'italiana che la kazaka hanno saltato questi tornei l'anno scorso, dunque partono da zero e avranno tutto da guadagnare. Discorso diverso per Andreeva, appena sopra a Jasmine nella race: la russa è finalista in carica a Ningbo, per cui rischia di perdere punti qualora dovesse peggiorare il risultato del 2024.
Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento nella classifica mondiale aggiornata oggi dalla Wta. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, grazie alla semifinale al Wta 1000 di Wuhan (fermata da Coco Gauff, poi vincitrice del titolo), è stabile all'ottavo posto. Perde dieci posizioni Lucia Bronzetti, ora numero 84. Fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, numero 91, mentre ne fa due indietro Lucrezia Stefanini, 152esima. Grazie agli ottavi nel "125" di Maiorca risale quattro gradini Nuria Brancaccio, che si assesta al numero 154 ad un passo soltanto dal "best ranking" firmato a fine settembre.
I movimenti ai primi posti del ranking
Uno scambio di poltrona ed una "new entry" nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la 52esima settimana consecutiva (la 60esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la bielorussa, regina bis a New York, con la mancata conferma del titolo a Wuhan (battuta in semifinale da Pegula) vede ridursi a 1.632 punti il vantaggio sulla campionessa di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek, che ha perso la leadership un anno fa dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c'è la statunitense Coco Gauff, vincitrice a Wuhan (e al Roland Garros), staccata ora di 895 punti dalla polacca. La 21enne di Atlanta precede le due connazionali Amanda Anisimova, che conferma il proprio best ranking, e Jessica Pegula, che grazie alla finale di Wuhan guadagna una posizione ed è quinta scavalcando la 18enne russa Mirra Andreeva, che scende in sesta posizione. Segue l'altra statunitense Madison Keys, vincitrice agli Australian Open ma ferma da un mese e mezzo. Ottava Paolini davanti alla kazaka Elena Ribakina e alla "new entry" di questa settimana, la russa Ekaterina Alexandrova, decima.
La top 10 del ranking Wta
1. Aryna Sabalenka 10.400
2. Iga Swiatek 8.768
3. Coco Gauff 7.873
4. Amanda Anisimova 5.924
5. Jessica Pegula 5.183
6. Mirra Andreeva 4.643
7. Madison Keys 4.449
8. Jasmine Paolini 4.331
9. Elena Rybakina 4.113
10. Ekaterina Alexandrova 3.158