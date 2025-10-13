Lotto trionfa a Shanghai: Vacherot conquista il Masters 1000 nel singolare maschile

Dalle qualificazioni al trionfo: Valentin Vacherot , atleta Lotto , scrive la favola sportiva dell’anno conquistando il titolo del Masters 1000 di Shanghai . Un exploit senza precedenti per il tennista monegasco, n. 204 del mondo, che ha superato in finale il cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 . Grazie a questa vittoria, Vacherot compie un balzo straordinario in classifica: guadagna 164 posizioni e fa il suo ingresso nella Top 40 ATP . Un successo che premia talento e determinazione, assieme ai valori umani che lo sport rappresenta da sempre e che i finalisti hanno condiviso in un emozionante premiazione finale. A Valentin con le vivissime congratulazioni, l'augurio di proseguire con successo lungo il percorso appena iniziato.

Focus On Lotto Sport Italia

Fondata nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, Lotto è oggi una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama sportivo internazionale. L’esordio nel settore delle calzature sportive avviene con le scarpe da tennis, seguite presto da modelli da basket, pallavolo, atletica e calcio. Fin da subito, il nome dell’azienda diventa riconoscibile grazie all’iconico simbolo della doppia losanga — fusione visiva di un campo da tennis e uno da calcio — emblema di passione, rispetto e fair play. Nei decenni, Lotto ha accompagnato campioni leggendari come John Newcombe, Dino Zoff, Martina Navratilova, Cafu e Francesca Schiavone in alcune delle imprese più memorabili dello sport mondiale. La capacità di coniugare ricerca tecnica e senso estetico ha reso il brand un punto di riferimento tanto per atleti professionisti quanto per gli amanti dello stile sportivo contemporaneo. Con più di 15 club calcistici nel mondo – tra cui l’italiana AC Monza – e oltre 200 calciatori professionisti che scelgono le sue calzature, Lotto continua a calcare i campi con passione e innovazione. Lo stesso spirito guida il suo impegno nel tennis, dove sostiene una squadra internazionale di oltre 200 atleti di ogni categoria, in rappresentanza di più di 50 nazioni. La sua offerta si articola in diverse linee, dalla performance pura alle collezioni lifestyle di Lotto Leggenda, che reinterpretano i modelli iconici del passato in chiave moderna. Il 50° anniversario, celebrato nel 2023, ha segnato un nuovo capitolo nella storia del brand, con il lancio di edizioni speciali che rendono omaggio ai suoi modelli più rivoluzionari, come la Stadio e la Zhero Gravity, prima scarpa da calcio senza lacci al mondo. Con radici profonde e lo sguardo sempre rivolto al futuro, Lotto continua a essere sinonimo di eccellenza italiana nello sport, capace di unire performance, autenticità e stile senza tempo.