Sinner sbarca a Riad per il Six Kings Slam: "Felice di essere di nuovo qui"

Il numero 2 al mondo pronto per la seconda edizione del torneo saudita dove difende il titolo vinto l'anno scorso
1 min
sinnersix kings slam
Sinner sbarca a Riad per il Six Kings Slam: "Felice di essere di nuovo qui" © Redazione

RIAD (Arabia Saudita) - Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il numero 2 del mondo sarà protagonista il prossimo weekend al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Il tennista azzurro ha ricevuto un'accoglienza da star già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. "Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì", ha detto il campione altoatesino. Le sue prime parole sono state postate in un video pubblicato su Instagram e rilanciato nelle storie dallo stesso Sinner. Il debutto al Six Kings Slam è in programma per mercoledì, alle 18.30 (ora italiana) in diretta su Nteflix, contro Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale. In caso di successo Jannik affronterà Novak Djokovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA