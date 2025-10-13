Sinner, non ci crede più nessuno: "Ormai si mettono tutti a ridere"

"Non c’è niente che noi poveri ragazzi possiamo fare al momento contro quei due. Quando qualcuno in spogliatoio dice ad esempio "Sì, io posso vincere lo US Open", tutti si mettono semplicemente a ridere". Così Alex Michelsen, numero 36 del ranking Atp, in merito alla chiara superiorità di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispetto agli altri giocatori del circuito. I due stanno monopolizzando il tennis mondiale e in questo momento non c'è un terzo incomodo che possa mettere loro i bastoni tra le ruote con continuità: "Penso che nessuno ci creda più", ha detto Michelsen nel podcast Nothing Major, condotto dagli ex tennisti statunitensi John Isner, Steve Johnson, Sam Querrey e Jack Sock.
Su Djokovic "c'è il fattore età"
"Nessuno crede veramente che in campo si possa fare qualcosa per poterli battere, tranne Novak Djokovic forse". Michelsen non esclude del tutto il 24 volte campione slam, l'unico che ogni tanto può impensierire Sinner e Alcaraz. "Ma per lui c’è anche il fattore età da tenere in considerazione", ha aggiunto. Dall'alto dei suoi 38 anni, Nole ha già fatto il massimo in questo 2025, raggiungendo la semifinale in tutti i tornei del Grande Slam ed essendo saldamente terzo nella race Atp. Tradotto: dopo i due fenomeni c'è lui. Quando però si trovava di fronte uno tra lo spagnolo e l'italiano, alla lunga nemmeno il serbo poteva avere la meglio sul piano fisico, soprattutto nei match 3 su 5: a Parigi e Londra contro Jannik, a New York contro Alcaraz è andata proprio così. D'altronde Djokovic è un classe '87 mentre gli altri due hanno 14 e 16 anni in meno. La velocità e la potenza dei colpi di Jannik e Carlos è a tratti impossibile da contrastare e Michelsen lo sa bene, avendoli affrontati più volte. Con Sinner ha perso 2 volte lo scorso anno, prima a Cincinnati e poi agli Us Open. Alcaraz invece se lo è trovato contro nel doppio, quest'anno in Laver Cup, venendo sconfitto anche in questo caso.