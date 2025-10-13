Sinner, non ci crede più nessuno: "Ormai si mettono tutti a ridere"

Su Djokovic "c'è il fattore età"

"Nessuno crede veramente che in campo si possa fare qualcosa per poterli battere, tranne Novak Djokovic forse". Michelsen non esclude del tutto il 24 volte campione slam, l'unico che ogni tanto può impensierire Sinner e Alcaraz. "Ma per lui c’è anche il fattore età da tenere in considerazione", ha aggiunto. Dall'alto dei suoi 38 anni, Nole ha già fatto il massimo in questo 2025, raggiungendo la semifinale in tutti i tornei del Grande Slam ed essendo saldamente terzo nella race Atp. Tradotto: dopo i due fenomeni c'è lui. Quando però si trovava di fronte uno tra lo spagnolo e l'italiano, alla lunga nemmeno il serbo poteva avere la meglio sul piano fisico, soprattutto nei match 3 su 5: a Parigi e Londra contro Jannik, a New York contro Alcaraz è andata proprio così. D'altronde Djokovic è un classe '87 mentre gli altri due hanno 14 e 16 anni in meno. La velocità e la potenza dei colpi di Jannik e Carlos è a tratti impossibile da contrastare e Michelsen lo sa bene, avendoli affrontati più volte. Con Sinner ha perso 2 volte lo scorso anno, prima a Cincinnati e poi agli Us Open. Alcaraz invece se lo è trovato contro nel doppio, quest'anno in Laver Cup, venendo sconfitto anche in questo caso.