Paolini, l'exploit spiegato: "In cosa fa la differenza". Ora le Finals nel mirino

"Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene, con variazioni sempre più evidenti". Ospite a Tennis Talk su Supertennis, Tathiana Garbin , capitana dell' Italia nella Billie Jean King Cup, ha analizzato i miglioramenti di Jasmine Paolini . "Oltre alle sue tipiche spinte gioca questa palla carica dando tante variazioni di ritmo e questo la porta a stare sempre più vicino al campo e concludere spesso anche a rete. Sono piccoli dettagli che però fanno la differenza ", ha aggiunto l'ex giocatrice, che vanta un best ranking di n.22 nel 2007.

La vittoria sulla Swiatek a Wuhan

Garbin ha sottolineato il livello di gioco che Paolini è riuscita a esprimere nel quarto di finale del Wta 1000 di Wuhan vinto nettamente contro Iga Swiatek: "Non mi piace parlare di perfezione, perché nel tennis non è mai un traguardo, ma tre errori non forzati in un intero match sono qualcosa di incredibile. Sono impressionanti i numeri, a parte le sei palle break sfruttate che dimostrano una determinazione evidente in quei momenti salienti del match, ha vinto l'87% di punti con la seconda di servizio. Metteva sempre pressione e soprattutto mi dava l'idea che sapesse sempre dove avrebbe servito l'avversaria, credo che questo sia stato determinante".

Le caratteristiche di Jasmine

Esplosività, cuore e una più affinata visione di gioco rappresentano il mix vincente di Paolini, difficile da contrastare anche per le avversarie meglio classificate. "Jasmine fa andare la palla molto più veloce delle altre: quando colpisce, le esce dalla racchetta con una facilità incredibile. Però per riuscire a giocare con le prime ha dovuto iniziare a pensare di più" ha sottolineato Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali BNL d'Italia, che ha parlato anche del tandem con Sara Errani: "Sta lavorando tantissimo adesso anche con Sara per cercare proprio delle giocate diverse, per aggiungere qualcosa al proprio gioco. Per le caratteristiche che ha, per come si muove, come colpisce e fa girare la palla, cosa che ha imparato nell'ultimo periodo, Paolini si è accorta che può proprio mettere in difficoltà le prime che invece hanno uno schema solo".