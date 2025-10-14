Sinner, la svolta dopo la paura di Shanghai: “Ora chiudiamo tutto in bellezza”

RIAD (Arabia Saudita) - Jannik Sinner scenderà in campo mercoledì nei quarti di finale del Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas , torneo vinto dallo stesso azzurro l'anno scorso : "Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno" sono state le parole alla vigilia dell'attuale numero 2 al mondo.

Post Shanghai: Jannik tranquillizza

La settimana scorsa il vincitore degli Australian Open e Wimbledon 2025 era stato costretto al ritiro al Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi, adesso però ha voluto rasserenare i suoi tifosi parlando anche dei prossimi impegni: "Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno. Contro Tsitsipas sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce".

Six Kings Slam 2025, il programma e dove vederlo

Il debutto al Six Kings Slam di Sinner è in programma per mercoledì non prima delle 20 ora italiana contro Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale. Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell'altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Sabato, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo. Il torneo sarà visibile solamente sulla piattaforma Netflix.