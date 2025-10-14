Bufera Sabalenka, a Wuhan gesto violento e fuori di testa: "Orribile e pericoloso", il commento è tutto

Non è riuscita nella difesa del titolo Aryna Sabalenka , che sul cemento di Wuhan è stata rimontata in semifinale da Jessica Pegula (6-2, 4-6, 6-7), a sua volta uscita sconfitta dall'ultimo atto contro la connazionale Coco Gauff . La numero 1 al mondo, che al 1000 cinese aveva trionfato anche nel 2019 contro Alison Riske e nel 2018 contro Anett Kontaveit , ha dunque interrotto la striscia di 20 vittorie consecutive. Un ko amaro per la 4 volte campionessa Slam, che le ha inoltre provocato un gesto di rabbia che non è passato inosservato.

Sabalenka a Wuhan: cosa è successo

Nel corso della semifinale, la tigre bielorussa ha ceduto alla pressione e sfogato la rabbia scagliando la racchetta sul cemento del centrale dell'Optics Valley International Tennis Center. Una reazione non insolita sui campi da tennis, ma che in questa ha occasione ha rischiato di coinvolgere un raccattapalle, sfiorato dalla racchetta. Un gesto che ha esposto la numero 1 Wta a un severo provvedimento arbitrale. Tuttavia, il direttore di gara non le ha riservato altro che un warning. Il noto giornalista Ben Rothenberg ha pertanto commentato così la decisione del giudice: "Entrambi i tour, ATP e WTA, devono iniziare a prendere seri provvedimenti contro i giocatori che lanciano le loro racchette in preda alla rabbia. È un gesto orribile e davvero pericoloso per chi sta in campo. Sabalenka è stata fortunata che non sia andata molto peggio come è successo a Van de Zandschulp la settimana scorsa".