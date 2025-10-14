Berrettini vince il derby con Zeppieri: buona la prima a Stoccolma. Il prossimo avversario

Esordio vincente per Matteo Berrettini , che si aggiudica il derby con Giulio Zeppieri valido per il primo turno del 250 di Stoccolma. Sul cemento del regio tennis club, il Martello si impone in 2 set con il punteggio finale di 6-4, 6-2. Uno score che segue l'eliminazione al debutto a Shanghai e che consente al Martello di raggiungere Ugo Humbert ai sedicesimi di finale in programma il 16 ottobre. Il bilancio dei precedenti con il francese riporta 3 successo dell'azzurro, che l'ultima volta si è aggiudicato il primo turno dello Us Open 2023 con il finale di 6-4, 6-2, 6-2.

In campo anche Sonego

Tra gli altri azzurri in gara a Stoccolma anche Lorenzo Sonego, che mercoledì 15 sarà impegnato all'esordio contro Arhur Fery: i due si affrontano per la prima volta in carriera. Il vincitore affronterà uno tra Camilo Ugo Carabelli e Aleksandar Kovacevic. Fra i top ten in campo invece, il numero 10 Holger Rune attende il vincitore del match tra Jesper de Jong e Marton Fucsovics.