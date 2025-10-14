Berrettini vince il derby con Zeppieri: buona la prima a Stoccolma. Il prossimo avversario

Esordio vincente per Matteo Berrettini, che si aggiudica il derby con Giulio Zeppieri valido per il primo turno del 250 di Stoccolma. Sul cemento del regio tennis club, il Martello si impone in 2 set con il punteggio finale di 6-4, 6-2. Uno score che segue l'eliminazione al debutto a Shanghai e che consente al Martello di raggiungere Ugo Humbert ai sedicesimi di finale in programma il 16 ottobre. Il bilancio dei precedenti con il francese riporta 3 successo dell'azzurro, che l'ultima volta si è aggiudicato il primo turno dello Us Open 2023 con il finale di 6-4, 6-2, 6-2.
In campo anche Sonego
Tra gli altri azzurri in gara a Stoccolma anche Lorenzo Sonego, che mercoledì 15 sarà impegnato all'esordio contro Arhur Fery: i due si affrontano per la prima volta in carriera. Il vincitore affronterà uno tra Camilo Ugo Carabelli e Aleksandar Kovacevic. Fra i top ten in campo invece, il numero 10 Holger Rune attende il vincitore del match tra Jesper de Jong e Marton Fucsovics.