"Ne ho parlato col mio team, da queste cose si impara": Sinner svela perché si è ritirato a Shanghai

In palio il testa a testa domani con Novak Djokovic, già in semifinale come Alcaraz (attende uno fra Zverev e Fritz) essendo quelli fra i partecipanti che hanno più trofei Major in bacheca. L’evento viene trasmesso in esclusiva mondiale su Netflix, che sbarca nel grande tennis con una produzione cinematografica e un pubblico globale di oltre 180 Paesi. «È il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ha le sue storie, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare stavolta», ha dichiarato Sinner per poi ritornare su quanto avvenuto a Shanghai, facendo anche autocritica.

Sinner e i crampi: cosa è successo

«Credo che i crampi siano dovuti a un fattore mentale: non sono stato perfetto da quel punto di vista e ne ho parlato anche col mio team. L’errore è stato mio, ma s’impara da queste cose. Poi il caldo e l’umidità mi hanno tirato giù… Adesso comunque è tutto ok. Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, ovvero Vienna, Parigi e le Finals a Torino, e speriamo di finire l’anno al meglio» Con la prospettiva di un trono da riconquistare.