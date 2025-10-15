"Ne ho parlato col mio team, da queste cose si impara": Sinner svela perché si è ritirato a Shanghai

Sei campioni (tra cui i primi 5 del mondo), con i rispettivi stili di gioco, a contendersi un’unica corona (e soprattutto un assegno da capogiro: 6 milioni di dollari per il vincitore, record assoluto). Ecco l’istantanea del ‘Six Kings Slam’, il ricchissimo torneo esibizione (1 milione e mezzo di dollari il gettone per ciascun partecipante) in programma da oggi a sabato a Riad (pausa venerdì: il regolamento Atp impedisce ai giocatori di disputare eventi del genere per tre giorni consecutivi). A presentarsi da campione in carica è Jannik Sinner, dodici mesi fa capace di aggiudicarsi la prima edizione imponendosi in rimonta su Carlos Alcaraz. Dopo il ritiro per crampi nel Masters 1000 di Shanghai è dunque giunto il momento di riaccendere il motore per l’azzurro, che ha ricevuto un'accoglienza da star, trovando già in aeroporto decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. L’altoatesino è il protagonista più atteso, per una sfida stavolta pure contro se stesso: dimostrare che il problema verificatosi in Cina è già alle spalle. Una prima risposta la si avrà già stasera, quando non prima delle 20 ora italiana (ad aprire la contesa, alle 18.30, il match fra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente n.3 e 4 del ranking) sul cemento dell’Anb Arena il trionfatore di Wimbledon affronta Stefanos Tsitsipas.
Sinner sfida Tsitsipas
«Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove bene in campo, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce», le parole alla vigilia di Jannik, per il quale sarà soprattutto un test fisico per capire quanto il corpo risponde e come regge il ritmo contro un avversario aggressivo e scomodo. Il greco, attualmente n.24 Atp per via di un’annata altalenante ma arrivato sulla terza poltrona mondiale, conduce 6-3 nei precedenti, anche se i due non si incrociano dalla semifinale di Montecarlo 2024 vinta 6-4 al 3° proprio dall’ellenico.
"Avversari molto difficili": Sinner presenta il Six Kings Slam
In palio il testa a testa domani con Novak Djokovic, già in semifinale come Alcaraz (attende uno fra Zverev e Fritz) essendo quelli fra i partecipanti che hanno più trofei Major in bacheca. L’evento viene trasmesso in esclusiva mondiale su Netflix, che sbarca nel grande tennis con una produzione cinematografica e un pubblico globale di oltre 180 Paesi. «È il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ha le sue storie, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare stavolta», ha dichiarato Sinner per poi ritornare su quanto avvenuto a Shanghai, facendo anche autocritica.
Sinner e i crampi: cosa è successo
«Credo che i crampi siano dovuti a un fattore mentale: non sono stato perfetto da quel punto di vista e ne ho parlato anche col mio team. L’errore è stato mio, ma s’impara da queste cose. Poi il caldo e l’umidità mi hanno tirato giù… Adesso comunque è tutto ok. Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, ovvero Vienna, Parigi e le Finals a Torino, e speriamo di finire l’anno al meglio» Con la prospettiva di un trono da riconquistare.
