Cobolli, buona la prima ad Almaty: battuto in due set Hijikata, chi sfiderà ai quarti

Buona la prima per Flavio Cobolli ad Almaty , Atp 250 dotato di un montepremi di 1.055.255 dollari in corso di svolgimento sul veloce indoor dell’”Almaty Arena”, in Kazakistan. Il tennista azzurro, qualificato al secondo turno grazie a un bye, ha superato in due set l'australiano Rinky Hijikata chiudendo la contesa dopo un'ora e 19 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 7-5 . Il numero 22 al mondo affronterà ai quarti un altro australiano, James Duckworth , che dopo aver superato agevolmente il francese Ugo Blanchet ad debutto ha battuto, stavolta in tre set, il canadese Gabriel Diallo. Un solo precedente tra i due, agli US Open 2024, con l'italiano che ebbe la meglio in quattro set: 6-1 4-6 6-4 6-4.

Cinà eliminato a Bruxelles

Termina al primo turno, invece, l'avventura di Federico Cinà nel "BNP Paribas Fortis European Open", il torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 706.850 euro che quest'anno, dopo nove edizioni ad Anversa, si gioca per la prima volta alla ING Arena, l'ex Palais 12, sul duro, a Bruxelles. Il 18enne siciliano, numero 226 del mondo, in gara grazie a una wild card, ha ceduto al debutto di fronte al bosniaco Damir Dzumhur (67). Buona, nel complesso, la prova del palermitano, che ha vinto il primo set al tie-break (col punteggio di 7-5), prima di perdere la seconda frazione con lo score di 6-2 e di arrendersi al tie-break del terzo (perso per 7-3). Cinà ha lottato alla pari per lunghi tratti del match contro l'esperto rivale bosniaco, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nelle precedenti uscite nel circuito maggiore.

Sonego batte Fery a Stoccolma

Esordio vincente invece al BNP Paribas Nordic Open (ATP 250 di Stoccolma) per Lorenzo Sonego. Il 30enne torinese, numero 47 al mondo, ha chiuso col punteggio di 6-4 6-2 la sfida contro il franco-britannico Arthur Fery (221), proveniente dalle qualificazioni. Per il terzo anno di fila l'azzurro approda quindi agli ottavi di finale in Svezia, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (69), vincitore contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli, che si è ritirato sul punteggio di 4-6 7-5 4-0 in favore dell'americano. Nessun precedente tra i due. "Ho dovuto lottare su ogni punto, ma sono felice. L'atmosfera mi piace, mi dà buone sensazioni - ha detto Sonego nel post match -. Cerco di allenarmi duramente e di godermi ogni momento in campo. Spero di andare avanti qui, vedremo cosa succederà".

